Violada después de aceptar un chicle

MATAGALPA

Por violación fue denunciado ante las autoridades policiales el ciudadano Bayardo Sequeira Blandón, de 30 años, quien supuestamente, en un chicle, puso sustancias extrañas para adormecer a una joven de 17 años, de la que abusó sexualmente sin que ésta se diera cuenta.



La denuncia ante las autoridades policiales la interpuso la madre de la afectada, que habita en la comarca Peñas Blancas, municipio de La Dalia, quien dijo que al ver a su hija enferma la llevó al Centro de Mujeres Ixchen, donde le practicaron un ultrasonido y determinaron que la enfermedad era en realidad un embarazo.



La madre le pidió a la adolescente que le explicara qué había pasado y ella le manifestó que una noche que estaba sola, a eso de las nueve, llegó Bayardo Sequeira Blandón, quien le regaló amablemente un chicle y le puso la mano en la boca, por lo que sintió un olor raro y a los pocos segundos perdió la noción del tiempo, y no supo qué ocurrió después con ella.



Fue hasta ahora que descubrieron que estaba embarazada que la adolescente se entera de que además de regalarle el chicle también la había violado, por lo que la madre de la joven denunció al sujeto por violación, aunque éste aún no ha sido localizado por la Policía.





Más violencia contra las mujeres

Y es que la violencia contra la mujer se da en todos los sentidos en este departamento, ya que por negarse a sostener relaciones sexuales, una joven matagalpina recibió tremenda golpiza por parte de su compañero de vida, por lo que lo denunció ante la Comisaría de la Mujer y la Niñez.



Dora Isabel Pérez Lanzas, de 23 años, aseguró ante las autoridades que ya no aguanta a su compañero de vida, Luis Alberto Sobalvarro Aráuz, de 31 años, debido a que cuando anda en estado de ebriedad la quiere obligarla a tener relaciones sexuales y cuando ella no quiere la golpea.



Eso fue lo que rebasó su paciencia, debido a que en una de tantas, Luis Alberto llegó con sus tragos entre pecho y espalda y de nuevo intentó someterla, pero en cuanto ella pudo escaparse acudió a la Policía, porque no es la primera vez que su marido la maltrata físicamente por negarse a hacer el amor.