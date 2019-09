Un gay “bailando” en pleito de ex pareja

RIVAS

Una joven de 16 años resultó con heridas de arma blanca en el abdomen y en una de sus manos durante un forcejeo que sostuvo el quince de enero con su ex pareja, Julián Márquez, quien llegó a reclamarle hasta su casa, ubicada en la comarca Palos Negros, de la ciudad de Rivas, porque lo había cambiado por otro varón.



Sin embargo, el incidente reveló una confusa historia, ya que tras resultar herida, la joven Kenia de los Ángeles Saballos se trasladó a la Policía de Rivas a denunciar por amenazas y lesiones a su ex pareja y en su relato detalló que efectivamente rehizo su vida conyugal con otro hombre, pero según ella fue porque Márquez la había dejado porque decidió marcharse con un gay conocido como “Lucero”.



Según la denunciante, ahora ella teme por su vida, debido a las amenazas de Márquez, quien al parecer no soporta ver a su ex en los brazos del nuevo cónyuge.