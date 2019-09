Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Ciclista muere en accidente de tránsito

Ingrid Duarte / GRANADA

José María Berroterán Silva, de 40 años, murió este fin de semana, después de haber sido impactado por el autobús Mercedes Benz, blanco, placas SJB-11095, conducido por el costarricense Roberto Céspedes Arce, de 47 años. El accidente ocurrió en el kilómetro 66 de la carretera Granada-Rivas, cerca del empalme de Grajinam, en Nandaime, cuando Berroterán Silva se movilizaba en su bicicleta montañera, Rally Usa, placas B-0664 e imprudentemente atravesó la vía. Según testigos, el ciclista circulaba de este a oeste en el lugar conocido como Héroes y Mártires, pero al llegar al cruce de la carretera, pasó precipitadamente sin fijarse en el automotor que aparentemente venía a 50 KPH. Según información policial, el conductor del bus lo esquivó, pero no frenó supuestamente porque detrás venían vehículos que lo podían colisionar. Sin embargo, el ciclista recibió el golpe en el mango derecho del manubrio y parte derecha, misma que se estrelló con la parte izquierda del guardafango y parte central de la carrocería del bus. La víctima fue trasladada del Hospital Amistad Japón-Nicaragua, de Granada, al Hospital “Lenín Fonseca”, en Managua, donde murió momentos después. La tipificación pasó de accidente de tránsito con lesiones graves a homicidio culposo.



Roban 2 mil dólares a extranjero

Ingrid Duarte / GRANADA

El extranjero Richard Miller, de 31 años, denunció en la delegación policial del departamento de Granada un robo con fuerza ocurrido en su casa, que sita de la Iglesia Xalteva, media cuadra al sur. Según la denuncia, Miller dejó en la mesa del comedor de su casa una cámara fotográfica digital, dos memorias para cámaras y cuatro discos de juegos play station, valorado todo en 2 mil dólares, pero al regresar se dio cuenta de que habían desaparecido. Aparentemente los ladrones aprovecharon la ausencia del dueño y entraron por una de las ventanas del balcón de la casa. Hasta el momento la Policía no tiene sospechosos, pero está investigando el caso.



Denuncia por violación

Ingrid Duarte / GRANADA

Muy triste y molesta se presentó la señora de iniciales M.C. ante la Policía de Granada, para denunciar una violación en contra de una adolescente de 14 años. El hecho ocurrió en una comarca del municipio de Granada, cuando la muchacha se encontraba sola, descansando en una hamaca de su casa, hasta donde llegó Michael Acuña Guadamuz, de 22 años, quien es familiar de su papá. Según la denunciante, Acuña Guadamuz la agarró del brazo, la golpeó y la llevó al cuarto de su mamá, donde le quitó la ropa para violarla. Los agentes manifestaron que por el momento el acusado no ha sido detenido, porque están haciendo las averiguaciones.