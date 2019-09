Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Sorprendido al hacer sus necesidades

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Cuando realizaba sus necesidades fisiológicas al aire libre, en el patio de su casa, un pistolero desconocido sorprendió a Fabio Montalbán Aguirre, de 25 años, y manipuló una pistola 38, pero por la mala puntería ningún proyectil impactó en la humanidad del afectado. El hecho se registró en la comunidad San Luis, en Nueva Guinea, cuando Montalbán Aguirre descargaba su organismo, entonces se le acercó el desconocido y sin discusión realizó seis disparos en su contra, pero ninguno acertó en el blanco. En ese instante la víctima se volteó y tomó su pistola 3.57, para responderle al matón, a quien impactó en el dedo meñique de la mano izquierda. Por la herida el hombre decidió buscar ayuda en una unidad de salud de la comarca San Luis, donde fue identificado por un investigador de Auxilio Judicial, que le daba seguimiento al hecho denunciado por Fabián Montalbán Aguirre. El pistolero es Alex Sánchez, a quien trasladaron a la sede de la Policía de Nueva Guinea y está a la espera del juicio.



Vuelco en La Ñámbara

Yelba Tablada / SANTO TOMAS, CHONTALES

Con lesiones severas en la cabeza y su rostro resultó el reconocido productor acoyapeño, Segundo Morales Bravo, al perder el control de su jeep en la cuesta La Ñámbara, tras explotarle una llanta delantera. Sobre el pavimento el vehículo se arrastró hasta quedar a unos cien metros de la vía. El productor se desplazaba de su finca, situada en Santo Tomás, con dirección a la “Sucursal del Cielo”, cuando ocurrió el percance. Por varias horas, don Segundo Morales Bravo estuvo prensado en medio de las latas de su jeep, hasta que el joyero de Santo Tomás, Renato Núñez, lo identificó y rescató, para luego trasladarlo de urgencia al Hospital Asunción, de Juigalpa, en su camioneta. No obstante, Morales Bravo fue remitido al hospital de referencia nacional, “Antonio Lenín Fonseca”. El doctor Eloy López, médico de base del Hospital Asunción, diagnosticó en el paciente un trauma cráneo encefálico severo.



Capturan a “Los Juanes”



Yelba Tablada / ACOYAPA, CHONTALES

En un retén instalado en la salida a San Carlos, en Acoyapa, fueron capturados José Ramón Barrera Pérez, alias “Juan Jicarón”, jefe de la banda de abigeos “Los Juanes”, Mariano Ramón Miranda Córdova, Carlos Omar Urbina Chavarría y Walter Ramón Córdova Raudez, los que se desplazaban a bordo de un camión encarpado, Hyundai, blanco, placas CT 3955. Los presuntos cuatreros viajaban desde la comunidad San Isidro, Acoyapa, y cuando pasaban por el retén los uniformados le hicieron el alto y al requisar el vehículo encontraron dos albardas, una manila, sacos vacíos y varios machetes. Tras la detención los cuatro sospechosos fueron conducidos al edificio policial de la sucursal del cielo donde los agentes de Auxilio Judicial los interrogaron e identificaron plenamente a “Juan Jicarón”, procesado en los juzgados de Acoyapa por abigeato.



Vuelco en camioneta deja cinco heridos

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Cinco personas resultaron gravemente lesionadas al volcarse el vehículo en que viajaban con dirección a Villa Sandino. La invasión del carril contrario y las luces altas de un automóvil desconocido provocaron el accidente, en el kilómetro 201, sobre la cuesta La Zopilota, en Villa Sandino. El automóvil Toyota, blanco, placas CT 2909, conducido por Reynaldo Plata González, de 43 años, se desplazaba de sur a norte, pero al llegar al lugar mencionado un vehículo desconocido invadió el carril contrario y pese a los esfuerzos del afectado, no pudo evitar el vuelco, hasta quedar con las llantas hacia arriba y a la orilla de un barranco. En el interior del vehículo Toyota quedaron lesionados los acompañantes de Reynaldo, que no fueron identificados por las autoridades del orden público, ya que en un vehículo particular tres fueron traslados a una clínica privada y dos ingresaron al Hospital Asunción. Los lesionados presentaban trauma de tórax y hombro derecho, mientras uno de los pasajeros fue trasladado al Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, con un trauma cráneo encefálico severo producto de los contundentes golpes recibidos al momento del vuelco.



Violento intercambio de taxista y ladrón

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Un sujeto desconocido, armado de un puñal, hirió y despojó de 500 córdobas a Jorge Luis Lazo Fernández, conductor del taxi Hyundai, gris, placas CT 191, a quien interceptó cerca del Hospital Asunción, y le solicitó su traslado al Barrio Padre Miguel, de Juigalpa. El obrero del volante llegó a un acuerdo tarifario con el pasajero, luego se movilizó a la dirección solicitada y al pasar del Hospedaje El Zorro, 75 varas al norte, el sujeto le aplicó la conocida llave de artes marciales “El Popo”, y lo obligó a detener la marcha. Jorge Luis de inmediato comenzó a forcejear con el delincuente, que al sentir la presión del taxista sacó un filoso puñal y le asestó varias heridas en los brazos. En medio de la agresión, Lazo Fernández tomó una cutacha que escondía debajo del asiento del conductor, y también le propinó tres heridas al atracador, que optó por escapar, pero sustrajo del tablero del vehículo setecientos córdobas, aunque botó 200. Vecinos del lugar trataron de auxiliar a Jorge Luis, pero ya no había nada que hacer, pues el ratero aún no ha sido capturado.



Asaltado en medio del camino

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Dos sujetos desconocidos, armados de filosos cuchillos, interceptaron cerca de la comarca Pan de Jabón, jurisdicción de Juigalpa, a María Irene Robleto Vivas, de 47 años, a quien despojaron de dos prendas de oro y de dinero en efectivo. Robleto Vivas caminaba en compañía de Manuel de Jesús Serrano Suárez, cuando le salió al paso la pareja de atracadores y bajo intimidación los obligaron a detener la marcha, luego los ubicaron debajo de un palo, a la orilla del callejón. Los antisociales despojaron a María Inés de dos hermosos anillos de oro, mientras que a Serrano Suárez le quitaron doscientos córdobas que portaba en el pantalón. Los asaltantes se marcharon y los afectados se trasladaron a la estación de Policía de Juigalpa, donde reportaron el robo y valoraron las pérdidas en dos mil córdobas. Un equipo de investigadores de Auxilio Judicial se trasladó a la escena del asalto, y por varias horas patrullaron el sector sin lograr la captura de los presuntos autores de este delito tipificado como robo con intimidación.