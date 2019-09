Breves judiciales Lizbeth García

22 Enero 2008

5:02 p.m. |

La venta de drogas no es un oficio

Desde 1993, Marvin Daniel Otero acumuló dos hojas de antecedentes por robo con fuerza, robo con violencia, robo con intimidación, lesiones, alteración al orden público y vagancia habitual, delito que lo hizo merecedor de varias condenas de arresto conmutable, pero cuando por fin aparentemente había encontrado “un oficio” como expendedor de drogas, fue detenido, enjuiciado y condenado a dos mil 190 días de presidio por tráfico de 16.2 gramos de marihuana. Según la acusación que se ventiló en el Juzgado Segundo Penal de Juicio, el 19 de octubre, Otero, de 32 años, estaba en su casa, en el barrio “Jorge Dimitrov”, cuando llegó la Policía alertada por una llamada anónima que lo señalaba por venta de drogas. Cuando vio a las autoridades, el acusado salió corriendo y tiró al suelo un bolso celeste que antes tenía sobre las piernas. Ahí estaban once bolsitas con hierba que según la prueba de campo, era marihuana. Uno de los testigos dijo durante el juicio que los clientes de Otero eran jóvenes entre 15 y 16 años.



Reforman sentencia para mujer que garroteó a su madre

El juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, dio lugar al recurso de apelación y reformó la sentencia que el juez Octavo Local, Sergio Palacios, dictó sobre Ileana Paulina Sandoval, condenándola por falta contra las personas en perjuicio de su propia madre, Gregoria Paulina Sandoval, de forma tal que ahora el fallo prohíbe toda forma de hostigamiento que perturbe la tranquilidad de la víctima.



Los hechos por los que Ileana Paulina fue condenada en noviembre del año pasado ocurrieron el ocho de mayo de 2006, cuando la víctima le llamó la atención a su hija por estar construyendo sin su permiso en su casa, ubicada cerca de Gasolinera Shell Ciudad Jardín. Supuestamente la aludida reaccionó violentamente y le propinó un garrotazo en la sien. Durante el proceso, la madre reveló que su hija no la deja en paz.



Incineran narcóticos

El pasado 17 de enero se llevó a cabo la incineración de 19 gramos de cocaína que le fueron incautados a Blanca Jamileth Ramírez, de 28 años, quien fue condenada a seis años de presidio y un millón de córdobas de multa por la autoría del delito de tráfico interno de drogas, las que “ofertaba” en distintas presentaciones, es decir en polvo y “piedritas” distribuidas en bolsitas. Igualmente le fueron decomisados los 180 córdobas que la Policía le incautó a la acusada el día de los hechos (28 de agosto de 2006), en el barrio “Germán Pomares”. La pena que el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, le impuso a la acusada, culminará el 18 de agosto del 2011.