Policía homicida con chaleco antibalas

En medio de máximas medidas de seguridad y usando un chaleco antibalas, entró y salió del Juzgado Sexto Penal de Audiencias el policía Marvin José Morales Durán, a quien la juez Gertrudis Arias remitió a juicio oral por homicidio y le reconfirmó el arresto domiciliar.



La medida no fue del agrado de familiares de la víctima, el soldado del Ejército Moisés Elías Castillo Flores, quienes en las afueras del despacho judicial gritaron “asesino” y otros epítetos, para luego tratar de agredirlo, pero la Policía lo protegió hasta internarse en las oficinas de los jueces y secretarios, donde el acceso está vedado para todo el público y periodistas.





Fuertes cuestionamientos

El abogado del Ejército y representante legal de la madre de la víctima, Omar Díaz Cruz, dijo que si existe tanto temor de parte del acusado, a tal punto de tener que andar con chaleco antibalas y seguridad, “¿por qué lo dejan en arresto domiciliar, si bien estaría (preso) en resguardo de ellos mismos?”. Díaz anunció que acusarán al policía por asesinato, al taxista Freddy Antonio Oporta y al agente policial Felipe Ramón Plata como supuestos cooperadores necesarios, porque después de que Morales Durán le disparó al soldado, en vez de regresar a auxiliar al herido, se fueron del lugar de los hechos, en el barrio Urbina.



El abogado del Ejército además salió al paso de las versiones del otro policía y del taxista, que indicarían que la víctima era un delincuente que el día de los hechos (nueve de enero) andaba armado “camiseándose”, diciendo que Moisés Elías era un soldado con nueve años de servicio intachable en la infantería mecanizada, lo que le permitió granjearse el reconocimiento de sus superiores.



“La institución no permite vagos y si él estaba de pase en diciembre fue precisamente porque por su buen comportamiento se lo ganó”, agregó Díaz, quien señaló que el soldado al momento de los hechos estaba esperando a su madre y al siguiente día tenía que regresar a su unidad.



La madre de la víctima, María Auxiliadora Flores, señaló que la juez debió decretarle la prisión al acusado, porque éste supuestamente salió de su casa para ofender a Elena de los Ángeles Castillo, violentando así el arresto domiciliar.



Sin embargo, la juez consideró que la situación legal del imputado no ha variado en nada, porque no hay pruebas de que haya violentado el arresto domiciliar. Doña María Auxiliadora señaló que tenían testigos de que el policía salió de su casa, pero no los llevaron al juzgado porque el abogado no le dijo.