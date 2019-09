Mata a joven en la puerta de su casa

JUIGALPA, CHONTALES



Eran las nueve de la noche de este domingo, cuando Marvin López Blanco se acercó sin ninguna malicia, y en presencia de los familiares de Camilo Zúniga López, de 16 años, sacó un filoso puñal y en dos ocasiones se lo introdujo en el abdomen, de tal forma que le provocó la muerte minutos después de la agresión.



Don Bernardo Zúniga López, padre del infortunado joven, narró, sin poder evitar que las lágrimas le empaparan el rostro, que su hijo ya en una oportunidad había sido víctima de agresión por López Blanco, pero el problema no pasó a más y lograron arreglarse antes de que el caso fuera remitido al juzgado correspondiente.





Casualidad fatal

El asombro se apoderó de los familiares de Camilo y de los vecinos, porque Marvin caminaba con sus buenos tragos entre pecho y espalda, sobre el andén de la calle central del barrio El Santuario, y al ver en la puerta de su casa al muchacho, que esperaba una comida que había mandado a comprar, se le tiró encima y lo atacó con el arma blanca.



En medio de los trastornos de la muerte, el herido fue levantado por su hermana menor y en un vehículo particular lo trasladaron al Hospital Asunción, donde los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida. Cuando era intervenido quirúrgicamente, expiró.



El presunto homicida también hirió a Jorge Zúniga, hermano de Camilo, y luego intentó darse a la fuga, pero a escasos metros de la escena del hecho tropezó en unas piedras, lo que facilitó su captura. Marvin López Blanco fue entregado a los oficiales de Auxilio Judicial.



El padre de Camilo clamó a las autoridades para que le apliquen todo el peso de la ley, y el sospechoso pague por la muerte de su hijo, quien según él no tenía ningún vicio.



La Policía informó que el caso ya lo remitieron al Ministerio Público, para que acuse en el juzgado correspondiente a Marvin López Blanco, por homicidio y lesiones leves.