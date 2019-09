¿Cómo murió sexagenario?

En estado de putrefacción fue encontrado muerto al mediodía de ayer en su casa, situada en la Colonia 14 de Septiembre, el señor Julio César Bonilla Sánchez, de 60 años.



Aunque la muerte de Bonilla aparentemente fue por causas naturales, las autoridades de la Estación Cinco de Policía no descartan que hubiera mano criminal.



Para los investigadores, resulta extraño que el cuarto donde fue encontrado el cadáver de Bonilla estuviera cerrado con candados y cadenas por la parte externa, mientras él quedó en el interior del mismo. Al momento del hallazgo del cadáver de Bonilla, en la casa donde también funciona un negocio de venta y reparación de artículos electrónicos, el hombre, que según sus hermanos padecía de trastornos mentales, tenía al menos diez días de fallecido.



Lilliam Bonilla, hermana del sexagenario, confirmó que su hermano padecía de trastornos mentales, diabetes y probablemente ésa fue una de las razones por las cuales le gustaba encerrarse en su cuarto y no permitía que nadie se le acercara.



Aunque fue el 31 de diciembre del año recién concluido, cuando estuvo por última vez con su hermano, Lilliam Bonilla dijo que la última vez que se comunicó con él fue hace 11 ó 12 días.



Bonilla, quien dio parte a la Policía del hallazgo del cadáver de su hermano, señaló que éste, hace un año, aproximadamente, intentó prender fuego a la casa donde funciona el negocio antes referido.



Por el avanzado estado de descomposición en que fue encontrado, el rostro de Bonilla estaba totalmente desfigurado y el abdomen casi por explotar.



En el lugar también se encontró muerto un gallo de raza, el que aparentemente pereció de hambre y sed. Corresponderá a los forenses del Instituto de Medicina Legal confirmar o desvirtuar las sospechas de las autoridades acerca de que la muerte de Julio César Bonilla Sánchez no es por una causa natural.