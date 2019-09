Sucesos departamentales

23 Enero 2008 |

4:06 p.m. |

END

Baleado en casa de doña Violeta Barrios de Chamorro

Lésber Quintero / SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

La quinta que la ex presidenta de Nicaragua, doña Violeta Barrios de Chamorro, tiene en la ciudad turística de San Juan del Sur, fue el escenario de un accidente que dejó como resultado a un joven que labora en la propiedad, con una herida de bala en el brazo derecho. El herido, Jean Hunter Aguilar, de 23 años, indicó desde la cama en la cual se restablece en el hospital de Rivas, que todo fue un accidente, el cual se produjo a las cinco de la tarde, cuando él empalmaba unos cables eléctricos cerca del poste del tendido eléctrico de la quinta, “y en ese momento al vigilante de la propiedad se le disparó su pistola calibre 38, y la bala perforó mi brazo derecho”, relató. El joven ingresó a las siete de la noche al hospital de Rivas y aseguró que desde hace un año trabaja en la quinta de la ex mandataria, además, afirmó desconocer la identidad del vigilante, pues éste llegó recientemente a cuidar la propiedad. Para suerte de Hunter Aguilar, el proyectil no perforó ningún hueso.



Preso 25 minutos después de asaltar a turista

Lésber Quintero / SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

La Policía del municipio de San Juan del Sur capturó a Alexander Concepción Pérez, de 23 años, tras conocer que 25 minutos antes había cometido un robo con intimidación en perjuicio del turista extranjero Kasey Cooss, de 26 años. El sujeto intimidó con un cuchillo a Cooss, cuando lo interceptó en las costas de la bahía, para despojarlo de un reloj valorado en 40 dólares, 250 córdobas y hasta la llave de la habitación del hotel donde el turista estaba alojado. El robo, según la Policía, se dio a las 3:55 de la tarde, y tras el incidente la población apoyó al extranjero y cuando el caso llegó a la Policía se logró la captura de Pérez, a las 4:20 de la tarde.



Detienen a sospechoso de robo

Lésber Quintero / RIVAS

La Policía de la ciudad de Rivas detuvo al ciudadano Carlos Iván Olivas Pedroza, de 29 años, tras considerarlo como el autor de un robo que se dio en una casa del barrio Cristo Rey, de esta ciudad.



La denuncia por el robo fue reportada por Yadira Chavarría, quien expresó que ella salió de su casa y la dejó bajo llaves, a la una de la tarde, y al regresar encontró la puerta violentada y notó que el espejo de la sala estaba quebrado y que le faltaba un DVD, 72 dólares, 780 córdobas y prendas de oro, por lo que denunció de inmediato el caso ante la Policía.



Los oficiales capturaron minutos después al sospechoso cuando transitaba frente a la gasolinera Texaco de esta ciudad.