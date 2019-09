Diógenes y su gente se declaran inocentes

Pese a que la fiscal Matilde Villanueva presentó una “montaña” de pruebas para acreditar que los cuatro supuestos miembros de la banda del ex policía Diógenes de Trinidad Medina Martínez fueron los que asaltaron la Ferretería Alvarado y mataron a Fidel Antonio Díaz, todos alegaron inocencia, pero de todos modos el juez Abelardo Alvir admitió los cargos en contra de ellos y les decretó la prisión preventiva.



El ex policía dijo que la Policía pretende esclarecer con su captura todos los delitos que no ha esclarecido, porque pasaron tres días en reconocimiento de reos.





Alega otro oficio

“Yo siento mucho la pérdida humana que hubo ahí, pero estas personas deben estar claras que no hemos sido nosotros”, agregó, al explicar que él no es asaltante, sino cocinero en un restaurante.



El ex policía declinó comentar las razones que motivaron a la Policía a darle de baja deshonrosa, hace cuatro años, argumentando que “eso es otro asunto”.



El segundo acusado, José Ramón Hurtado, quien supuestamente fue el que le disparó en la cabeza a la víctima, también se proclamó inocente. “Todo lo que dicen es falso, sólo Dios es el que va a probar (mi inocencia), ellos no hallan a quién meter, porque a mí me agarran en el mero mercado (Oriental) sin hacer nada, ni me ocuparon nada, y se lo pregunto a la señora: ‘¿Usted me ve cara de asesino?’”, inquirió a una de las víctimas presentes en la sala, por lo que su abogado, Oscar Ruiz, lo llamó al orden porque su actitud podría ser interpretada como intimidatoria.





“Nos quieren hundir”



“Por meterle un clavo a uno quieren hundirnos a todos”, agregó el patrocinado del abogado Ruiz, quien señaló que ayer mismo un juez ejecutor trató de liberar al reo porque está detenido ilegalmente desde el 21 de enero, y no fue sino hasta ayer que fue acusado por la fiscal Matilde Villanueva.



En el caso de Medina e Iris Antonio Barrera no hubo alegatos de supuesta detención ilegal, porque éstos fueron remitidos ante un juez Local por portación ilegal de armas, delito por el que este viernes serán llevados nuevamente a los juzgados, para su respectiva audiencia inicial, y para el caso de la acusación que tienen por robo con resultado de muerte, lesiones, asociación para delinquir y exposición de personas al peligro, serán trasladados a los juzgados nuevamente el próximo primero de febrero.



María del Carmen Díaz, hija del anciano de 74 años que murió baleado por uno de los acusados, dijo que de nada vale que ahora ellos digan que creen en Dios y se presenten como una santa paloma, “porque afuera, ¡ni quiera Dios!, te matan sin asco, te ponen miradita de yo no fui, pero...”.





Pruebas contundentes

Díaz señaló que para garantizar que haya justicia, van a pagar un acusador particular, sin embargo, probablemente no haga falta, porque las pruebas son contundentes, en apariencia porque establecen que quien daba las órdenes a la hora del asalto era el ex policía. Los otros robaban, y quien mató al anciano para que no los persiguiera fue Hurtado.



Entre las pruebas de cargo hay 27 testigos, más de diez reconocimiento de reos, el acta de ocupación de tres pistolas, y según el peritaje de balística, con una calibre 38 mataron al afectado.



El asalto fue planeado aparentemente desde antes del 16 de enero, cuando dos de los acusados llegaron a preguntar por una hoja de zinc para verificar cuántos guardas había en la ferretería, de donde se robaron la escopeta de uno de los cuidadores, al que golpearon, además de 478,636 córdobas, y la cartera de una clienta con tres mil dólares y 1,700 córdobas, para luego huir en una camioneta sin placas y un taxi, que abordaron después de matar al anciano.



En el asalto también participó un adolescente que ya está a la orden de la juez de Menores.