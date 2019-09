Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Soldado atropellado sigue grave

Máximo Rugama / ESTELÍ

En estado delicado de salud se encuentra el soldado del Ejército de Nicaragua Adán Picado Centeno, luego que fue brutalmente atropellado por un taxi, cuando intentó pasar por el tramo de Carretera Panamericana que atraviesa esta ciudad. El muchacho presta sus servicios en el Primer Comando Militar Regional, acantonado en los 27 municipios que conforman los departamentos de Madriz, Nueva Segovia y Estelí. Picado Centeno circulaba en una bicicleta, la cual fue impactada por un taxi negro, Kia, exactamente frente a las instalaciones del Primer Comando Militar, en esta ciudad. Adán fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja hacia el Hospital Regional San Juan de Dios, de Estelí, y luego los médicos lo remitieron hacia el Hospital Militar “Alejandro Dávila Bolaños”, ubicado en Managua. Los médicos señalaron que Picado sufrió un peligroso politraumatismo y una lesión cercana a la cervical. Mientras que la joven Katty Saraí Zamora fue trasladada hasta el hospital de esta ciudad, por los miembros del cuerpo de socorristas, después de sufrir lesiones en la rodilla derecha, como resultado de una caída. La muchacha se encontraba jugando fútbol junto a otros amigos cuando sufrió el percance.



Apedrean a “semanero”



Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Con la cabeza y el rostro lesionados resultó el “semanero” o vendedor ambulante que cobra a plazos su mercadería, Miguel Ángel Castillo Solano, de 25 años, al ser atacado a pedradas y garrotazos por elementos desconocidos que lo interceptaron cerca del Barrio Nuevo Amanecer, Segunda Etapa, cuando se dirigía a realizar cobros a sus clientes. Narra el afectado, quien distribuye ropa entre su clientela, que al pasar por el lugar mencionado, no observó a ninguna persona, pero después que cruzó un puente, sintió un contundente golpe en la cabeza y luego lo remataron a “garrotazo limpio”, hasta quedar tendido en la calle de macadán. Los delincuentes se le llevaron cuatro mochilas de marca, y de una de bolsa del pantalón le sustrajeron mil 900 córdobas en efectivo, que había recaudado de las cuotas de los clientes. El afectado, después de recuperarse, notó que los antisociales le habían rajado la cabeza y las pedradas le provocaron lesiones en su rostro, además, le inflamaron los ojos, aparentemente a puñetazos. El pobre “semanero”, con el auxilio de un buen samaritano, se trasladó al Hospital Asunción, donde el personal de turno le practicó curaciones y lo examinó minucionsamente, por lo que minutos después le dieron de alta y se movilizó a la Estación de Policía de Juigalpa a interponer formal denuncia. A la escena del atraco fue enviada una guardia operativa, para empezar las investigaciones correspondientes, pero nadie supo decir a los uniformados la descripción de los agresores.



Capturado con “puchito” de marihuana

Máximo Rugama / ESTELÍ

Por daños a la salud pública, una fuerza operativa de la Policía esteliana capturó a Jonathan José Hermida Martínez, quien portaba casi tres gramos de marihuana cuando circulaba a pie por una zona ubicada en la salida norte de esta ciudad. Las autoridades policiales no informaron si el detenido tiene o no antecedentes delictivos de éste u otro tipo, pero seguramente enfrentará una pena menor, por la poca cantidad de droga que le incautaron.



Investigan lesiones entre pandilleros

Máximo Rugama / ESTELÍ

¿Por qué? y ¿cómo? Son las preguntas que se hacen agentes de investigaciones de la Policía esteliana en las averiguaciones para detallar la forma en que un pandillero le asestó profundas puñaladas a otro muchacho. Las autoridades policiales investigan el caso de lesiones graves, el cual fue denunciado por la señora Laura María Vázquez, madre del afectado, José Xavier Vázquez Ponce, apodado “Cumbi”, quien recibió las estocadas a la altura del tórax. El hecho ocurrió en horas avanzadas de la madrugada de este domingo, en el barrio “Leonel Rugama”, cuando el afectado participaba animadamente en una fiesta pública que tenía lugar en el mismo sector. De acuerdo con personas que observaron los hechos, uno de los autores del hecho sangriento es Efraín Antonio Huete Gámez, alias “Payín”, supuesto miembro de la Pandilla “Los Frijoles”, y la Policía busca a otro sujeto que sólo fue identificado como “Alvarín”, miembro de “Los Venga Boys”. El teniente Abel Herrera Castillo, portavoz de la Policía esteliana, señaló que ya cuenta con algunas evidencias sobre el paradero de los presuntos autores de estas lesiones graves y tentativa de homicidio. Los criminales podrían ser capturados de un momento a otro por las fuerzas policiales que les dan percusión.



Roban en recinto universitario

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Una investigación exhaustiva desarrollan instructores de Auxilio Judicial en la oficina administrativa de la Universidad Popular, Uponic, de Juigalpa, de donde elementos desconocidos sustrajeron cinco mil 88 córdobas y 65 dólares en efectivo que estaban guardados en la gaveta de un escritorio. Según la administradora de ese recinto universitario, ubicado de Enitel una cuadra al norte y media al oeste, en Juigalpa, los ladrones aparentemente aprovecharon un descuido de la funcionaria para ingresar a su oficina y cargar con la cantidad de dinero mencionada. Sin dejar huellas, el o los desconocidos se dieron a la fuga, mientras la afectada se enteraba del robo minutos después, cuando abrió la gaveta de su escritorio y observó que el dinero recaudado por el pago de matrículas había desaparecido. De inmediato buscó información, pero nadie le dio una respuesta, y al no tener otro camino se trasladó a la unidad policial de Juigalpa, donde interpuso formal denuncia. Al edificio de la Uponic fue enviado un equipo de inspección ocular, para realizar las primeras investigaciones. En el desarrollo del trabajo policial, los agentes de Auxilio Judicial se enteraron que la cerradura de la gaveta del escritorio no estaba forzada, por lo que levantaron las huellas dactilares que les permitarán identificar a los delincuentes. A pesar que existe la posibilidad de que el ladrón sea un “gato casero”, la denunciante no pudo retener las características de las últimas personas que llegaron a su oficina.