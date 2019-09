Masaya con rostro sangriento

Masaya ya no parece ser la ciudad tranquila, en la que hace muchos años sus pobladores disfrutaban de un ambiente seguro. Una mujer muerta en condiciones trágicas, un detenido, un prófugo y dos sospechosos completamente desconocidos, fue el saldo de un espantoso crimen cometido el pasado domingo 20 de enero del corriente, a las once y quince de la noche; cuando una pareja fue asaltada y golpeada, víctima de la violencia en la comunidad de Países Bajos





MASAYA

El hecho, que tiene consternados a los pobladores de la Ciudad de Las Flores, debido a la forma excesivamente violenta en que sucedió, denota una vez más que el crimen y los robos con fuerza e intimidación están repuntando en la localidad; y lo peor, dejando luto a su alrededor.



Datos policiales señalan que la víctima mortal de este asalto y su esposo regresaban de gozar de un rato de recreación en la disco “Ritmo de la Noche”, ubicada en las cercanías del Malecón de Masaya, y que posteriormente decidieron caminar hasta su casa, situada en el barrio Bombonasi, en Monimbó; sin sospechar que la fatalidad los andaba rondando.





Delincuentes inescrupulosos

Según Róger Javier Paladino Aguilar, de 44 años, originario de Masaya y testigo ocular del homicidio, él y su esposa, Milagro Isidra Díaz Vásquez, de 48 años, jamás se imaginaron que al pasar por el sector de Países Bajos serían asaltados, pues según él, “anteriormente el lugar había sido bien sano”.



Sin embargo, el destino les tendió una trampa con un triste final. Faltando 45 minutos para la medianoche, dos tipos, a bordo de unas bicicletas montañeras, los acorralaron y les pidieron todas sus pertenencias y el dinero que portaban, mientras uno de ellos los amenazaba con un arma blanca.



El informe de la Policía de Masaya destaca que Paladino, temeroso ante las amenazas, soltó inmediatamente una mochila que traía consigo, donde guardaba unas camisetas y equipo de árbitro, accesorios que utilizaba para su trabajo. En cambio, Díaz Vásquez, pese a las circunstancias, no quiso soltar un bolsito café, quizá por los nervios, aunque, la verdad nadie la sabrá, lo que molestó más a los asaltantes y con saña uno de ellos le propinó varias puñaladas en diferentes partes del cuerpo; la última fue cerca de la vena yugular, la que le causó la muerte inmediata.





Le ordena matarla

¡Matala, matala ya!, fueron las palabras que le dijo Harvin José Hernández, de 23 años, uno de los acusados del crimen, a Wilmer García, el supuesto autor del homicidio contra Díaz Vásquez, según consta en las declaraciones testificales de Paladino.



“Antes de ver cómo mataron fríamente a mi esposa, el asesino forcejeó conmigo y es cuando me hace una herida en el abdomen. Posterior a eso se acercó el otro a Milagros, para quitarle su bolsito, pero ella se resistió y fue cuando le propinó tres estocadas: dos en el pecho y una en el cuello”, señaló el viudo.



El dictamen de Medicina Legal de la localidad destaca que la víctima pereció a causa de shock hipovólemico, afección de emergencia en la cual la pérdida severa de sangre y líquido hace que el corazón se paralice, como consecuencia de una hemorragia externa.



Tras perecer instantáneamente Milagros Díaz, los delincuentes, que fueron acompañados por un par de desconocidos que aparecieron casi de la nada, y los que no intervinieron en la acción, pero tampoco la evitaron, se dieron a la fuga, dejando a la pareja en el mismo lugar donde la habían acorralado, del supermercado, una cuadra al oeste y 120 varas al sur, en Países Bajos, hoy testigo mudo del atroz asesinato.



Minutos después, luego de que Paladino Aguilar buscó ayuda, se presentaron agentes del orden para trasladar el cuerpo de la víctima a Medicina Legal, y a la vez realizar peritaje en el sitio de los hechos, así como levantar un informe con pruebas testimoniales brindadas por el viudo.



Consta en un reporte de la Policía que después de las declaraciones del testigo ocular se pudo dar con uno de los implicados en el homicidio. En este caso, con el supuesto co-autor, Harvin Hernández, quien es habitante de la zona donde ocurrió el crimen, y fue capturado la madrugada del lunes 21 de enero.



No obstante, el autor del homicidio, Wilmer García, quien habita en el mismo barrio, de la Mueblería “La Feria” cuatro cuadras al oeste; logró darse a la fuga y hasta el 26 de enero los agentes policiales aún no daban con su paradero.





Audiencia preliminar para co-autor

Por su parte, el juez de Audiencias de Distrito Penal de la ciudad, Leonel Alfaro, tras escuchar, el pasado jueves 24 de enero, las pruebas presentadas por el Ministerio Público de Masaya y los alegatos del abogado, Wilmer Muñoz, en defensa de Harvin Hernández, acusado por robo con fuerza e intimidación y homicidio en contra de Díaz Vásquez, dictó prisión preventiva para éste y orden de captura para Wilmer García, el otro implicado.



“Y dejo por sentado que a partir de este 2008, las medidas tomadas en este tipo de delitos serán más severas; pues es sorprendente lo que está pasando en esta comunidad, donde de un día a otro los ciudadanos de Masaya ya no podemos caminar tranquilos por las calles”, expresó el judicial.



“Me encuentro realmente consternado de ver como las manifestaciones de los delitos están desembocando en atroces crímenes, que muchas veces son producto del consumo de licor o drogas, por parte de los autores”, enfatizó Alfaro, quien estableció el primero de febrero del corriente año para la audiencia inicial de este caso registrado en el expediente número 0028.





Fuertes declaraciones contra viudo

Pero quizás lo más sorprendente del caso, pese a tener a dos sospechosos es que la madre de la fallecida, doña Filomena Vásquez, de 82 años, duda de la integridad de su yerno. “Pues para mí él era un canalla (refiriéndose a Róger Paladino) con mi hija, siempre la maltrataba. Y qué extraño que ahora en esta tragedia él sólo terminó con un rasguño y mi hija muerta”, indicó la madre, aún consternada con lo sucedido.



Según la señora Vásquez, parte de la familia y algunos vecinos de la pareja, piensan que en este hecho hay “gato encerrado”, y piden a las autoridades del orden y del Ministerio Público que lo investiguen bien.



Asimismo, la esposa del detenido, Harvin José, Carla Vanesa Sandoval, quien está embarazada, manifestó ante los medios de comunicación, el día de la audiencia preliminar, que su esposo es inocente, y hay pruebas de eso.



“La Policía debería de investigar mejor al esposo, pues hay quienes dicen que él tuvo que ver. Y puede ser, porque yo he recibido amenazas de parte de él y sus familiares, que me harán abortar y me quemarán la casa”, afirmó Sandoval.



Mientras, Paladino Aguilar desmiente lo dicho por su suegra y por Carla Vanesa, “pues es increíble creer que yo estoy involucrado en la muerte de mi esposa, y peor aún que ando haciendo amenazas. Si quienes hemos sido amenazados somos nosotros. Así que pido justicia para la madre de mis hijos, tres jóvenes de 18, 23 y 24 años, respectivamente”, afirmó.



Al final de todo, para muchos ciudadanos de la localidad quien hará justicia es Dios. Pero otros muy preocupados aún se preguntan: “¿quién hará justicia por nosotros, que a diario recorremos estas calles, donde en cualquier momento podemos ser asaltados y asesinados?”.



La Policía de Masaya, tras este incidente, que estuvo fuera de su alcance, ya que no se considera una institución omnipresente, ha decidido poner en práctica mayor vigilancia en algunos puntos de la ciudad que se han convertido en focos de la delincuencia, como el sector de “Países Bajos”.







Oscuridad, aliada de la delincuencia

Los boletines informativos de la Policía de Masaya reflejan que diariamente en la cabecera departamental se reportan de tres a cinco robos con fuerza y / o intimidación. Muchos de ellos se efectúan en horas de la noche y en puntos donde no existe alumbrado público.



La mayor parte de estos asaltos son cometidos contra mujeres, en casi un 60 por ciento, el restante a parejas y jóvenes, que salen a divertirse por las noches. Hasta la fecha, en lo que va de 2008, éste es el primer robo con fuerza e intimidación que deja como saldo una persona muerta.



Y con respecto a datos de enero a diciembre de 2007, sobre este tipo de delitos se reportaron de tres a cuatro robos diarios, más de 80 al mes y más de mil en el año, pero en este dato se incluyen algunos asaltos perpetrados en otros municipios.



Cabe mencionar que en 2007 uno de estos robos también terminó en muerte, pero en ese caso fue uno de los ladrones el que pereció tras un intercambio de balas con agentes del orden. Este hecho ocurrió la noche del pasado nueve de octubre, en el Bar Los Laureles, ubicado cerca del Museo “Camilo Ortega”, donde cinco asaltantes, pistola en mano y en tono amenazante, obligaron a la dueña del lugar a entregar todo su dinero; para luego darse a la fuga en un carro Hyundai, sin placas.



El saldo de este suceso: cuatro detenidos que ya cumplen condena, y un muerto. El occiso, Giovany Sandoval, de 21 años, era uno de los asaltantes.