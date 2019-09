Homicidio sin razón en San Isidro

Nadie entiende las razones por las cuales Irvin Jaime Lanuza Sotelo, de 22 años, acabó con la vida de César Augusto Ayerdis Díaz, de 28.



Según testigos, Lanuza Sotelo le propinó ocho puñaladas a Ayerdis, sin decir palabra alguna.



Los familiares del ahora difunto expresaron que éste se encontraba cerca de su casa tomándose unos tragos con unos amigos, y de pronto su victimario se le acercó y lo apuñaló. “Él no era una persona violenta, tomaba como cualquier joven, pero nunca hacía escándalos. Tampoco tenemos enemistades, es más, conocemos al joven que nos causó semejante dolor”, dijo su abuela Martha Díaz.



Lanuza Sotelo, alias “El Guapo”, se encontraba bajo efectos de algún alucinante, ya que después de semejante acto lo divulgó a todas las personas que encontraba en el camino. “Nosotros nos dimos cuenta porque los mismos vecinos corrieron a avisarnos, pues Irvin les dijo que había matado a mi nieto”, relató Díaz.





Muere en el hospital

Los familiares de César Ayerdis se movilizaron de inmediato al hospital, pero una de las cuchilladas había penetrado el corazón del muchacho. “Los médicos trataron de salvarlo, pero murió minutos más tarde de haber ingresado al “Roberto Calderón”. Mi hijo se desangró y falleció en hospital, ahora exigimos justicia”, dijo la abuela

Efectivos policiales del Distrito Cinco capturaron a Lanuza Sotelo con el apoyo de la familia doliente, y será pasado a la orden del juez.



Doña Adela Díaz, madre del infortunado, pide que se haga justicia por la muerte de su hijo, quien se dedicaba a labores de la construcción.



El hecho se dio a las diez y media de la noche, cuando César Ayerdis se encontraba tomando unos tragos con sus amigos del barrio. “La última vez que lo vi con vida, fue a la siete de la noche, le pregunté si iba a cenar, mi muchachito comió y luego salió para la calle”, relató Martha Díaz.



“Él no deja hijos, pero me deja a mi con esta pena”, lloraba sin consuelo su progenitora.



Este joven vivía en la comarca Sol de Libertad, en San Isidro de la Cruz Verde, de la plaza de toros, dos cuadras al sur.