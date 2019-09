Asaltos violentos en Western Union y en una abarrotería

La tarde del domingo se tornó violenta, cuando la Policía Nacional investigaba sobre dos robos con pistola en mano que se cometieron en distintos puntos de la capital.



El primero se registró en la Western Union del Palí Gallo y Villa, y el otro asalto ocurrió en una abarrotería del Mercado Oriental. Los delincuentes cargaron con botín de 60 mil córdobas.



A las doce y 50 minutos del medio día, cuatro sujetos, aún desconocidos por la Policía Nacional, asaltaron la sucursal de Western Union, ubicado en las instalaciones del Palí de Gallo y Villa Norte. Los sujetos se movilizaban en dos motos, e ingresaron haciéndose pasar por compradores.



El vigilante Mario Antonio Alfaro Zeledón, que cuidaba la entrada que daba acceso la Western Union, fue golpeado con un revólver en el pómulo izquierdo. Mientras que los otros dos sujetos lo agarraban por la espalda, sin darle tiempo a reaccionar.



Hasta la hora de cierre, efectivos policiales no daban a conocer el monto de lo robado.



El personal de seguridad del Palí, afirmaron que no eran contratados por la agencia de envíos de remesas, pero estaban para proteger a la población que hace sus compras en ese supermercado.



Extraoficialmente se conoció que dos sujetos ya se encuentran capturados en el Distrito Cuatro de la Policía. Además del botín, los delincuentes le robaron un revólver al guarda de seguridad.





Se llevan 60 mil córdobas

Casi una hora después del primer asalto se registró otro en el Mercado Oriental, en la distribuidora Ruperto Alarcón.



Según versiones de los testigos, cuatro sujetos llegron en un taxi blanco, el cual llevaba tapadas las placas.



Uno de los hombres se quedó al volante, dos ingresaron a la distribuidora y uno se quedó vigilando la entrada del negocio. Tres de los sujetos portaban AK, con los que intimidaron a los trabajadores, y los despojaron más de 60 mil córdobas y un revólver.



Leonardo José Granados dijo que los hombres los lanzaron al suelo y golpearon a su hijo, Leonardo Granados, de 17 años. “Mi hijo intentó ver a los sujetos y le dieron una patada, la cabeza le rebotó en el piso y lo golpearon. Lo oí gritar y les dije que por favor no le hicieran daño”, relató el denunciante.



Su hijo fue trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense, con una herida en el rostro.



El hecho se dio de la Iglesia El Calvario, tres cuadras abajo, una al sur, media abajo.