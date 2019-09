Identifican y confirman muerte violenta de adolescente

DIPILTO, NUEVA SEGOVIA

La policía neosegoviana confirmó el último sábado que las osamenta humana encontrada el pasado 29 de diciembre en un paraje de pinares, cerca de la carretera entre el casco urbano de este municipio y la comarca Ococona, pertenecen a la adolescente Carmen Jesenia Vílchez Gómez, de 14 años.



Ella fue víctima de asesinato presuntamente a manos de su compañero de vida, Juan Carlos González Blandón, de 19 años, capturado el último viernes en una finca del municipio donde cortaba café.



De acuerdo con el relato del subcomisionado Ricardo Jiménez, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía (DAJ-NS), un ganadero que pasaba el 29 de diciembre por la zona dio aviso sobre el encuentro de una osamenta, de la cual en un principio se sospechó que eran restos de algún semoviente abandonados por abigeos. Ahí lo que había era una calavera unida al esternón, en tanto, el resto de huesos estaban dislocados en el lugar.



Según Jiménez, el hilo de la investigación para determinar las circunstancias y móvil de esa muerte inició cuando una madre del barrio “José Santos Duarte”, de Ocotal, se presentó a la Policía a reconocer la vestimenta femenina que la Policía levantó de la escena del crimen y presentó a los medios locales.



Ni titubeó para contar fríamente el asesinato

“La mamá de la chavala nos dijo que no sabía nada de ella porque se había ido con un tipo”, relató el jefe de la DAJ-NS.



Agregó que se trataba de Juan Carlos, quien aceptó su autoría en la reconstrucción del crimen, donde una policía representó a la víctima.



Contó que él se había robado a la adolescente a mediados de diciembre y se la llevó a Honduras, donde pasó unos días cortando café. Allá, a ella no le gustó el ambiente y por eso regresaron el 21 de diciembre.



Según su propio testimonio, se bajaron del bus en el desvío hacia Ococona para ir a visitar a un amigo. En el trayecto está la casa donde vive la mamá del supuesto victimario.



En el camino, ella dijo que quería orinar y se apartaron de la carretera, y estando entre un matorral discutieron aparentemente por celos, pues parece que ella tenía otro pretendiente.



Según la versión que acomodó él para justificar el crimen, la muchacha se abalanzó contra él, atacándolo con arañazos y a trompones. “Fue cuando no soporté la furia y le di golpes (…), como diez”, dijo respondiendo las preguntas del subcomisionado Jiménez. Aceptó también que para segarle la vida a su consorte utilizó un cordón de nylon, que le pasó dos veces en el cuello y lo apretó para asfixiarla. Según él, porque ella le pidió que mejor la matara en vez de dejarla sólo golpeada.



También respondió afirmativamente sobre las características y color de la vestimenta y calzado que andaba la muchacha, lo cual coincidía con las que tiene la Policía.



El médico forense determinó que en el parietal izquierdo se encontró un hundimiento leve craneal, aunque la Policía no tiene pruebas de la utilización de algún objeto contundente.