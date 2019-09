Policía empantanada

ESTELÍ

Todo parece indicar que las autoridades policiales están empantanadas en el proceso investigativo para dar con la identidad de una mujer y un hombre que la mañana del domingo último fueron encontrados sin vida y en estado avanzado de descomposición en la cuesta Kukamonga, 25 kilómetros al norte de esta ciudad, y sobre la vía Panamericana que une Condega y Estelí.



El teniente Abel Herrera, portavoz de la Policía en este departamento, ratificó que efectivamente las autoridades están frente a un caso sumamente complejo y no descartan las posibilidades de que quienes hayan dejado abandonados los cadáveres también colocaron unos documentos que encontraron en el sitio, por lo que las investigaciones vuelven al punto inicial.



También expresó que como en el sitio donde fueron encontrados los cuerpo es un basurero ilegal donde había otros papeles y objetos, no se puede descartar ningún detalle.



“Es posible que este caso se lleve meses para esclarecerse”, advierte Herrera. Sin embargo, en esta ciudad se especuló que en los dedos tanto de los pies como de las manos de los cadáveres los peritos habrían encontrado arena, posiblemente de una playa marina, con lo que se daría otro horizonte a las averiguaciones, no obstante, el portavoz policial declinó brindar detalles al respecto.



La Policía esteliana cuenta con pocos equipos para profundizar en las investigaciones científicas y técnicas que sustenten que los documentos encontrados en el lugar corresponden a los cadáveres de Maykell García Enamorado y Yureimi García Julia. También destacó que unas huellas de llantas de automotor que encontraron en el lugar tampoco pueden ser indicios de que se trate de algún automotor en que hayan trasladado los cadáveres.



No obstante, en horas avanzadas de la tarde se conoció que a nivel de Managua, el proceso investigativo ya estaba un tanto despejado.



De igual forma, en Estelí se especula que es probable que se trate de cubanos que pertenecían a un grupo de ballet o algo por el estilo, por las características físicas de sus cuerpos, por lo que las especulaciones llegan incluso a suponer que hayan desertado de alguna gira artística internacional y que en su intento de viajar a los Estados Unidos fueron asesinados por los “coyotes” que los trasladaban.