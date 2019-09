Era enferma mental y pereció ahogada

MATAGALPA

A las siete y 45 minutos de la mañana de ayer, martes, fue encontrado el cadáver de una mujer dentro de una poza del Río Grande de Matagalpa, exactamente detrás del Colegio San Luis.



El cuerpo estaba completamente desnudo dentro del río, por lo que las personas que lo encontraron dieron parte a las autoridades policiales, quienes se presentaron al lugar en compañía del médico forense para determinar las causas del deceso de la ciudadana que hasta el momento no ha sido identificada.



El cuerpo fue traslado a la Clínica Forense del Complejo Judicial, de esta ciudad, con la finalidad de realizar la autopsia y poder determinar las causas del fallecimiento, debido a que no había señales de violencia en el lugar donde fue encontrada, según las primeras investigaciones.



El director de la Clínica Forense, doctor Juroj Bardoz, después de que finalizó la autopsia, determinó que la joven falleció por sumersión, por lo que se presume que ésta se estaba bañando y cayó dentro del agua y ya no pudo salir.



Lo que se logró conocer, preliminarmente, es que esta muchacha era una enferma mental que recientemente había aparecido en la ciudad de Matagalpa y que la noche anterior había estado sentada en las bancas del parque Morazán, ubicado frente a la Delegación de la Policía Nacional.