Asesinado tras una llamada

EL RAMA

El ciudadano rameño José Domingo Somoza Reyes, de 48 años, fue encontrado muerto en el antiguo basurero en la parte norte de esta ciudad. En el cuerpo presentaba orificios de entrada de varios impactos de arma de fuego.



Según su hermano, el periodista Wilber Nicolás Somoza Reyes, José Domingo, en horas de la noche, recibió un llamada vía celular, de parte, supuestamente, de un amigo, que le pedía ayuda, por lo que acudió a su llamado y durante toda la noche no regresó a casa.



Fue hasta las cinco de la mañana del día siguiente que unos transeúntes que pasaban junto al basurero observaron un cuerpo y una bicicleta junto a él; corrieron a curiosear y se percataron de que era José Domingo Somoza quien se encontraba sin vida, por lo que comunicaron a los familiares sobre el hallazgo.



La Policía Nacional de inmediato remitió una guardia operativa al lugar de los sucesos, para realizar las investigaciones correspondientes, pero sus miembros no han dado con el paradero de el o los responsables, así como tampoco conocen el móvil de los hechos.



Hasta la tarde de ayer los agentes del orden no habían logrado nada al respecto, según confirmó a El NUEVO DIARIO el capitán Román Benítez, vocero oficial de la Policía Nacional de Zelaya Central. Tanto la familia como los pobladores de El Rama se han expresado muy consternados ante el fatal deceso de Somoza, ya que era miembro de una familia muy reconocida por su dedicación al culto evangélico y católico, además de que se desempeñaba como matarife de ganado y también era hermano del colega periodista, a quien este corresponsal le envía sentidas condolencias.