Jurado deja libre a dúo acusado de violar a concejala

RIVAS

Los miembros de un jurado de conciencia resolvieron dejar en libertad a dos ciudadanos que fueron acusados por el Ministerio Público por la violación en perjuicio de la concejal de una de las alcaldías del departamento de Rivas.



El juicio que fue reprogramado en reiteradas ocasiones culminó con el veredicto de no culpabilidad que le regresó la libertad a Yéner Francisco Jiménez Fajardo, de 25 años, y Jim-my Felipe Martínez Molina, de 28, quienes habían sido acusados de la violación que sufrió la concejal, el diez de septiembre del año pasado.



De acuerdo con el expediente, la violación ocurrió entre la una y dos de la mañana, cuando la víctima regresó a su casa, con algunas copas de más, ya que en horas de la noche estuvo en una fiesta. La acusación también detalla que los señalados andaban en estado de ebriedad.



Al ingresar a su vivienda, la víctima se encerró en su cuarto y poco después aseguró haber sido violada por Yéner y Jimmy, pero en las pruebas biológicas no se encontró el grupo secretor de ambos acusados y por ende ni siquiera fueron presentadas por el Ministerio Público.



La Fiscalía centró sus alegatos en base a tres testimonios de personas que vieron merodeando la casa a los dos acusados, a la hora en que se dieron los hechos, pero esto no fue suficiente para los miembros del jurado, ya que al final los declararon inocentes.