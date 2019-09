Asaltan joyería a plena luz del día

ACOYAPA, CHONTALES

Al mejor estilo de una película de acción, tres sujetos armados de un fusil Ak y una pistola penetraron a plena luz del día a la Joyería Esmeralda, de Acoyapa, y después de neutralizar a sus propietarios cargaron con 314 mil córdobas en prendas de oro que estaban en exhibidores en la sala del negocio.



Según la propietaria de la joyería, Aydalina Argüello, cuando ella estaba en compañía de Meylin y Jefrin Miranda, entró un sujeto cargando un bolso, y mientras preguntaba el valor de las prendas sacaba un fusil con el cual obligó a los moradores a acostarse en el piso, al notificarles que era “un asalto”.



En término de segundos ingresaron dos sujetos más armados de una pistola, los que quebraron a puntapiés el vidrio de las vitrinas donde había en exhibición pulseras, cadenas, anillos y otro tipo de prendas.



Los asaltantes sustrajeron seiscientos gramos de oro trabajados en pulseras de alto quilataje, cadenas, anillos en todas sus presentaciones y dijes, todo valorado en 156 mil córdobas, más mil gramos de plata sin procesar, con un valor de varios miles de córdobas, y dinero en efectivo.



Después del atraco, los tres elementos se dieron a la fuga, y la señora Argüello no pudo detectar si huyeron a bordo de un vehículo, aunque al salir a la puerta de su negocio no observó a los delincuentes corriendo sobre la carretera a San Carlos.



A la Joyería Esmeralda fue enviada una guardia operativa, encabezada por un perito de inspección ocular e instructores de Auxilio Judicial, los que realizaron el trabajo inicial, luego patrullaron el casco urbano de Acoyapa, pero no lograron ubicar a ningún sujeto con las características suministradas por la denunciante.