¿Venganza sexual en colectivo?

De ahora en adelante las mujeres tienen que desconfiar hasta de los “amigotes” de sus ex maridos, porque una joven de 24 años supuestamente fue violada por su ex pareja y por cuatro de sus amigos, delito por el que sólo el primero quedó en prisión preventiva este martes en el Juzgado Tercero Penal de Audiencias.



El acusado es Franco Flores Rodríguez, de 26 años, quien el primero de febrero interceptó a su ex, de 24 años, en Lomas de Guadalupe, cuando ésta iba a matricular a sus dos hijos, en compañía de su hermana, según la denuncia que recibió la Policía de la Estación Seis.



El hombre aparentemente empezó a ofender a su ex porque ella no quería convivir con él. La hermana de la víctima se llevó a los dos niños para que no presenciaran la pelea entre sus padres, pero aún pudo ver el momento en que el acusado detuvo un taxi y, aparentemente, obligó a la víctima a subir al vehículo.



Según el testimonio de la joven, su ex marido le dijo que se agachara, por lo que no pudo ver a qué lugar la llevó, pero sí escuchó que cuatro sujetos llegaron en otro automotor, en el que luego la trasladaron hacia otro lugar amordazada y siempre viendo hacia el piso.



Después la obligaron a entrar en un cuarto y ahí habría sido violentada sexualmente por su ex marido y sus cuatro “amigotes”, uno de los cuales después del acto la amenazó diciendo: “Cuidado nos involucrás, porque te vamos a matar”, seguidamente la dejaron abandonada cerca de la Sandack del Mercado “Iván Montenegro”.



El hecho fue tipificado como rapto y violación. La audiencia preliminar del proceso se celebró ayer por la tarde, a puerta cerrada, por tratarse de un caso de violencia intrafamiliar y sexual que habría dejado graves secuelas sicológicas en la víctima, que estaba separada del acusado desde hace tiempo y no quería regresar con él.



La defensa del imputado no quiso dar declaraciones al final de la audiencia.