Develan auto-montaje de atentado a ex concejal

LEÓN



El supuesto atentado de muerte que sufrió el ex concejal y ex secretario del Concejo de Quezalguaque, Julio Alejandro Sáenz Dolmus, el pasado 21 de diciembre, a las 9:25 de la noche, en el sector de El Boquerón, en el kilómetro 107 de la carretera León-Chinandega, resultó ser una completa farsa, según las investigaciones realizadas por la Policía, en un período de aproximadamente 40 días.



El comisionado Douglas Zeledón, jefe de la Policía en León, informó que durante la investigación no encontraron elementos que corroboren el hecho denunciado por Sáenz Dolmus, pues hay muchas contradicciones.



“Vemos extraño que el señor Julio Alejandro, habiendo sido víctima de este supuesto atentado en su contra, no tome precauciones y diariamente salga de su propiedad a altas horas de la noche al pueblo”, aseguró Zeledón, quien mencionó que las investigaciones del caso continuarán y que estarán atentos a la conducta de la supuesta víctima.



Julio Alejandro Sáenz Dolmus denunció que el pasado 21 de diciembre, en horas de la noche, en el kilómetro 107 de la carretera León-Chinandega, mientras conducía su motocicleta, fue interceptado por dos sujetos que le descargaron dos balazos: uno penetró en el casco que llevaba puesto y el otro en su chaqueta azul.



Según el comisionado Zeledón, se realizaron veinte entrevistas a pobladores del sector de El Boquerón y decomisaron siete armas de fuego, pero ninguna corresponde a las balas del arma con la que supuestamente agredieron al quejoso. También se realizaron pruebas caligráficas a cartas anónimas que reflejaban amenazas de muerte al ex concejal, pero según los resultados de Laboratorio de Criminalística, los manuscritos, por cierto dudosos y anónimos, corresponden a la escritura de Dominga Fátima Mendoza Moreno, esposa de la supuesta víctima.



“Fue notable la coincidencia de los manuscritos o anónimos que se encuentran en poder de la Policía con los modelos de escritos realizados por la señora Dominga Fátima”, recalcó el jefe policial.