Breves judiciales Lizbeth García

06 Febrero 2008

4:15 p.m.

Liberan a acusado por violación de cuñadas

Porque es el único sostén de cuatro niños, lo que su abogado demostró con las respectivas partidas de nacimiento, la juez Octavo Penal de Audiencias, Karla García, le sustituyó la prisión preventiva por retención migratoria en Nicaragua y presentación periódica con cuatro custodias, a José Felipe Molina Quintero, de 35 años, quien el próximo 28 de marzo deberá enfrentar juicio oral y público por la presunta autoría del delito de violación en perjuicio de sus dos cuñadas, de 18 y 13 años, respectivamente. La fiscal Zeyla Buitrago amplió la acusación en contra del acusado, quien además deberá enfrentar cargos por amenazas de muerte y lesiones síquicas gravísimas, por lo que Fiscalía estaba solicitando que se mantuviera la prisión para el sospechoso, pero la juez se la cambió prácticamente por humanidad para con los hijos del procesado. Los hechos acusados ocurrieron, según la acusación número 843-08, el 24 de diciembre de 2006, cuando una de las víctimas tenía 16 años y estaba en la casa de su mamá, en la comarca El Bongo, en San Rafael del Sur, hasta donde llegó su cuñado solamente envuelto en una toalla, luego supuestamente se desnudó y sin mediar palabra le tapó la boca, le subió la falda, le hizo a un lado la ropa íntima y la penetró, después la habría amenazado de muerte. Dos años después, el 22 de enero de 2008, a las doce de la noche, el acusado supuestamente llegó a la casa de su cuñada de 13 años, quien estaba durmiendo en la misma cama con su madre, sitio de donde la trasladó a su cuarto donde aparentemente la violó, pero fue descubierto por la suegra y denunciado.



Culpable padre verdugo

Un hombre que le pegó despiadadamente a su hijo con un tubo “para que no fuera vago” más grande, fue declarado culpable de la autoría del delito de lesiones físicas en perjuicio de su hijo de trece años, pero lleva días esperando sentencia. La fiscal Ana Elí Ordóñez solicitó a la juez Sexto Penal de Juicio, Ingrid Lazo, que le imponga al acusado, de iniciales M. S. M., la pena de cuatro meses de cárcel, mientras que la defensa solicitó la mínima. Según la acusación, el delito ocurrió el 18 de agosto del año pasado, en el barrio “Gertrudis Arias”, cuando el imputado mandó a su hijo a traer su licencia en la casa de la abuela paterna, quien invitó a comer al niño. El pequeño regresó a la casa dos horas después de haber salido porque además estaba lloviendo, por lo que el papá lo castigó golpeándolo en diferentes partes del cuerpo con un tubo. El Ministerio Público espera conocer los fundamentos de la sentencia para decidir si apelan o no el fallo.



Confirman desahucio a molesto inquilino

Treinta días tiene Donald Alberto Laguna Bucardo para abandonar la propiedad que ocupa en el Reparto Schick, la cual pertenece a Roberto Espinoza Navas y a María Eloida Téllez, quienes lo demandaron para obligarlo a desocupar la casa que le alquilaron. La juez Segundo Civil de Distrito, Patricia Brenes, ordenó a Laguna desocupar la vivienda en un plazo de 30 días y le previno de que si no restituye el bien inmueble antes descrito, “será lanzado a su costa”. El demandado por medio de su apoderado promovió un incidente de nulidad argumentando que no se le dieron las bebidas intervenciones de ley dentro del juicio, pero la parte demandante también presentó escrito solicitando el mandamiento de lanzamiento.



Un culpable por balacera

En un juicio oral y público que se extendió hasta las ocho de la noche del martes, en el Juzgado Segundo Penal de Juicio, Leonardo José Calero, de 23 años, fue declarado culpable de la autoría de homicidio frustrado en perjuicio de Roberto José Campos Fúnez y Harry Aguilar Martínez. La abogada Lenina Cerna informó ayer que, como acusadora particular, solicitó a la autoridad judicial que le imponga al acusado 12 años de prisión, pero la Fiscalía solicitó diez y la defensa la pena mínima, seis años, pero será hasta el trece de febrero que la sentencia será finalmente notificada. La acusación explica que el doble homicidio frustrado ocurrió el 16 de noviembre del año pasado, en el sector de las ferreterías del Mercado Oriental, cuando el acusado llegó al negocio de Campos y supuestamente le dijo: “Ahora sí”, y le realizó tres disparos en el abdomen con una pistola nueve milímetros. En ese momento Aguilar Martínez trató de intervenir en favor de Campos, pero también recibió un balazo en el abdomen. Don Roberto trató de repeler la agresión al sacar una pistola calibre 38 con la cual disparó contra el acusado a la altura de la axila izquierda, pero sólo le hizo un refilón que no puso en peligro su vida, dictaminó el Instituto de Medicina Legal. Pero la versión que tiene el abogado defensor del acusado es otra: supuestamente su cliente iba por la calle y fue atacado a balazos, por lo que actuó en defensa propia, pero esa versión “no pegó” durante el juicio oral.