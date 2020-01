Ingenuidad de madre propició abuso a hija

En pleno siglo XXI una madre tipitapeña “pecó” de ingenua prestándole su hija, de 15 años, a su ex novio, un hombre de 27 años, quien se la regresó “deshonrada”. La singular historia comenzó en la casa de la joven quinceañera, de iniciales D.A., en una comunidad rural de Tipitapa, y concluyó en la casa de un pariente del acusado, en el casco urbano de esa ciudad.



La mamá de la menor narró que el pasado dos de febrero Israel Reyes Ponce, ex novio de su hija, llegó hasta su casa a pedirle permiso para ir con la joven al parque en Tipitapa.



Según la progenitora, la petición del ex novio fue secundada por la muchacha, por lo que ella otorgó el permiso para que fueran a pasear.



Sin embargo, una vez en el parque de Tipitapa, según la menor, su ex novio le propuso que fueran a casa de un pariente, quien por cierto es el pastor de la iglesia evangélica a la que asisten sus padres.



En la casa referida, según la joven, su ex novio le dijo que pasara a conocer el cuarto donde él vivía anteriormente, y aunque con recelos aceptó, situación que supuestamente aprovechó Reyes para tirarla sobre una cama y abusar de ella.



La jueza Penal de Audiencias de Tipitapa, quien admitió la acusación, a petición de la Fiscalía, ordenó que Reyes enfrente bajo arresto domiciliar el juicio.