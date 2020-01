Roban “grueso” botín en gasolinera de Rosita

LAS MINAS, RAAN



La gasolinera “El Minero”, ubicada en la ciudad de Rosita, fue el blanco de cuatro extraños asaltantes, que tras sorprender a sus dos despachadores, los despojaron de 43 mil 350 córdobas en efectivo, más otros 15 mil en tarjetas para celulares, minutos después de las siete de la noche del miércoles último.



El asalto fue perpetrado dentro de las instalaciones de la gasolinera, propiedad de la familia Dixon, exactamente en el área donde se encuentran unos congeladores y decenas de cilindros de gas butano, y donde permanecían los empleados Denis Stimpson y Víctor Martínez Córdoba, con el dinero en sus bolsas. El efectivo era producto de toda la venta de combustible de la mañana y de la tarde de ese día.



Los cuatros sujetos, de piel morena, vestidos con pantalones, camisetas y gorras negras, actuaron con sus rostros cubiertos con pasamontañas y sólo uno de ellos participó armado de un revólver de calibre desconocido, con el que intimidó a los trabajadores para robarles el dinero.



Sólo dos, entre ellos el armado, entraron intempestivamente al local para ejecutar el asalto, mientras los otros dos “cubrían” a sus compinches por el lado izquierdo, donde se encuentra el estadio de béisbol. La camiseta que lucía uno de los sujetos tiene impreso un dibujo de una águila un tanto brillante en la parte frontal superior.



Los empleados aseguraron a la Policía que no conocieron a los asaltantes, y los vecinos tampoco se enteraron de lo ocurrido.



Es casi seguro que uno o más participantes en este delito, tipificado por la Policía Nacional como robo con intimidación, puede ser un ex empleado o alguien que tiene una relación laboral o de amistad con los actuales empleados, y que pudiesen haber facilitado información sobre el movimiento y entregas del dinero, pues una política de control y seguridad de la gerencia del establecimiento es pedir a los despachadores más de la mitad del dinero de la venta y todos los billetes de más alta denominación antes de las ocho de la noche.



Y resulta sospechoso que el robo se haya cometido antes de la hora de la primera entrega y arqueo, y una pista más para la investigación policial es que no hubo resistencia y tampoco los cacos utilizaron la fuerza. Los asaltantes llegaron a pie y se largaron de la misma manera.