Breves judiciales Lizbeth García

07 Febrero 2008 |

8:57 p.m. |

END

Cárcel para madre que esclavizó a su hijo

Porque le provocó quemaduras de primer grado a su hijo de ocho años, a quien había esclavizado obligándolo a cuidar de sus cuatro hermanos menores, de siete, cuatro, tres y dos años, a lavar y a planchar la ropa, quedó en prisión preventiva Karla Vanessa Pavón Baltodano, de 23 años, quien el próximo seis de mayo tendrá que enfrentar juicio oral y público por la presunta autoría de los delitos de lesiones físicas y sicológicas. Según las pruebas que la fiscal Verónica Reyes presentó en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencias este jueves, los hechos se dieron en el barrio Los Martínez, donde la mujer vive con los niños, quienes quedaban al cuido de su hermano mayor mientras la madre andaba trabajando, pero en un día no precisado de enero, la mujer supuestamente le lanzó un cuchillo y lo lesionó porque no había lavado bien los trastes, luego le habría quemado los pies con papel ardiente.



El 26 de enero, agrega la acusación, la mujer amarró al niño, lo amordazó con una toalla y lo golpeó con una faja de cuero porque le pusieron quejas de él y porque había perdido un córdoba. El niño lloraba y pedía que lo soltara porque tenía que lavar la ropa, pero supuestamente la madre, lejos de sentir pena por él, le puso un machete sobre los dedos para cortárselos, pero no lo hizo, sino que lo tomó de las manitos y se los introdujo al fuego al tiempo que lo golpeó en todo el cuerpo.



El niño huyó hacia el cerro Los Martínez, Pavón lo siguió con un cuchillo, amenazándolo con un castigo peor, como es la muerte, pero vecinos del lugar lo ayudaron y denunciaron el caso. El dictamen médico y las fotos que la Fiscalía presentó acreditan la agresión y el trauma psicológico que el menor tiene, por lo que el caso está en manos de la Comisaría de la Mujer, mientras que los demás niños están con sus familiares.



Marido verdugo a juicio

La juez Sexto Penal de Audiencias, Gertrudis Arias, remitió a juicio oral y público a Francisco José Hernández, de 42 años, por la aparente autoría de los delitos de lesiones físicas y psicológicas en perjuicio de su mujer de 26 años y de sus dos menores hijos, uno de nueve y otro de un año, a quienes presuntamente también agredió el 27 de febrero, en el barrio “Camilo Ortega”, cuando el imputado aparentemente se molestó porque su mujer llegó a la casa después de él, lo que lo llevó a golpearla con una raja de leña en la espalda y piernas. Luego le habría dado varios puñetazos en la cabeza y después la arrastró del cabello, pese a que la dama estaba cargando en brazos a su menor de un año, al que accidentalmente golpeó en un ojo al lanzarle un garrotazo a la cuñada. También le pegó en el hombro derecho a su hija de nueve años, porque ésta salió corriendo asustada a dar aviso de lo que estaba ocurriendo en su casa. Para mientras llega el juicio, el acusado estará bajo arresto domiciliar con custodia, tiene que presentarse al juzgado a firmar ficha de control de procesado y también tiene prohibido salir de Nicaragua.