Sucesos departamentales

Violada en matorrales tras brutal golpiza

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Una joven de 17 años fue violada por un sujeto desconocido que la interceptó cuado se movilizaba por el sector de la comarca Tierra Blanca, en el municipio de Matiguás, según las primeras investigaciones realizadas por la Policía Nacional. En la denuncia, una hermana de la joven abusada expuso que ésta pasaba frente a la casa en construcción de Efrén Calero, cuando de pronto, de unos predios montosos apareció el desconocido quien sin siquiera hablar comenzó a golpearla salvajemente en diferentes partes del cuerpo, hasta dejarla prácticamente indefensa. Cuando la joven ya no podía hacer nada para oponerse a la agresión, el sujeto la introdujo detrás de unos matorrales, donde la abusó sexualmente y luego se dio a la fuga, mientras la afectada se reponía para luego ir a presentar la denuncia ante las autoridades, para que investiguen y castiguen al violador.



Convictos reincidentes en delitos de drogas

Máximo Rugama / ESTELÍ

En el Sistema Penitenciario Puerta de la Esperanza, de Estelí, las autoridades le encontraron marihuana a cuatro privados de libertad, recluidos en el pabellón cuatro, celda ocho. Durante una requisa de rutina, los funcionarios penitenciarios detectaron 31 envoltorios con cinco gramos y medio de marihuana. Los convictos que fueron sorprendidos con la droga están identificados por las autoridades como Magdaleno Ramírez Gutiérrez, de Estelí; Meffy Quintero Toruño, de Quilalí; Anner Ariel López Arteta, de Estelí, y Francisco Javier López Ramírez, de Somoto. Todos están purgando penas por delitos relacionados con las drogas.



Comerciantes y productores, las principales víctimas

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Delincuentes que operan en diferentes municipios de este departamento están “haciendo su agosto” con los comerciantes y productores, a quienes intimidan con sus armas y los despojan de todo el dinero que portan en sus bolsillos. Uno de los afectados por estos antisociales es el comerciante de ganado Ricardo Rivera Castro, de 50 años, quien se movilizaba por la comarca El Castillo, del municipio de La Dalia, cuando fue interceptado por dos antisociales que se cubrían el rostro con capuchas negras, vestían ropa azul y estaban armados con pistolas y cuchillos. El afectado aseguró que pasaba el río La Zopilota cuando fue interceptado por los asaltantes, y que mientras uno lo encañonaba con la pistola, el otro le colocaba un cuchillo en la espalda, luego lo despojaron de treinta mil córdobas en efectivo y se dieron a la fuga. Otro que fue víctima de los delincuentes es el ciudadano Heliodoro Treminio, de 47 años, quien se dirigían a bordo de un camión, de Siuna a Río Blanco, pero al llegar al sector conocido como La Pedrera fue interceptado por dos elementos armados con fusiles Ak y pistolas, que también usaban trapos negros para ocultar sus rostros. Los delincuentes, después de intimidarlo, lo despojaron de 9 mil córdobas en efectivo y de un celular valorado en 800 córdobas, luego los asaltantes se internaron por unos cerros y se perdieron de vista. La Policía asegura que está realizando las investigaciones para tratar de dar con la identidad de los asaltantes para capturarlos y procesarlos por el delito cometido, pero hasta el momento no hay sospechoso detenido.



Dos heridos en reyertas callejeras

Máximo Rugama / ESTELÍ

Con una enorme herida por arma blanca en la región frontal y en el parietal resultó el joven Evenor Sánchez Rizo, de 24 años, luego de que desconocidos lo agredieran en el barrio “Filemón Rivera”, de esta ciudad. El afectado fue trasladado por socorristas en una ambulancia de la Cruz Roja esteliana. Sánchez Rizo fue encontrado herido en un puente que está ubicado en la salida noroeste del barrio “Filemón Rivera”. También Rodolfo José Mendoza Castillo, de 21 años, sufrió una herida en la mano derecha que desconocidos le provocaron al agredirlo cuando circulaba a pie por una calle del barrio Panamá Soberano, de esta ciudad. Socorristas de la Cruz Roja esteliana de igual forma lo trasladaron hasta el Hospital Regional San Juan de Dios, en donde los médicos y enfermeras de turno lo ingresaron de emergencia. Ninguno de los afectados dio mayores detalles a los cruzrojistas sobre quiénes o cómo los agredieron.



Adolescente y ebrio perecen ahogados

Francisco Mendoza / MATAGALPA

Dos personas perdieron la vida por sumersión durante el fin de semana en diferentes municipios de este departamento, según reportó la vocería de la Policía Nacional. Uno de los hechos se registró en el municipio de Paiwas, Región Autónoma del Atlántico Sur, donde perdió la vida el adolescente Erick Sándigo, de 14 años, quien según las primeras investigaciones realizadas por la Policía, había salido en las primeras horas de la mañana a pescar al Río Viejo de Matagalpa, pero ya no regresó a la casa de sus padres. Fue hasta las once de la mañana que sus familiares, al ver que no regresaba, salieron a buscarlo y se acercaron a una poza, a cuya orilla encontraron algunas pertenencias de Erick. Al parecer, el joven resbaló y cayó al agua, de donde ya no pudo salir con vida, su cuerpo aún no ha sido recuperado, para darle cristiana sepultura. Otro que perdió la vida por sumersión fue el ciudadano Erick Norman Orozco Rayo, de 30 años, quien pereció ahogado en una pila ubicada en el patio de su casa, cuando se encontraba lavándola. La tragedia se registró en el barrio “Carlos Fonseca”, de esta ciudad, de la Iglesia San José dos cuadras al sur, donde según la Policía el infortunado, cuyo cadáver fue trasladado al Hospital “César Amador Molina”, por el comisionado mayor Guillermo Cantarero, tenía tres meses de andar ingiriendo licor, por lo que se cree que cayó al agua de la pila sin que nadie se diera cuenta y fue hasta que lo fueron a buscar que lo encontraron ya muerto.