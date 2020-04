Depredadores de hábitat marino sin castigo

EL VIEJO, CHINANDEGA

Libres de todo cargo quedaron tres hombres, originarios de León, quienes fueron sorprendidos por efectivos policiales de este municipio, con 952 bombas artesanales que cargaban en el taxi Hyundai Atoz, amarillo, placas CH-466, conducido por Porfirio Javier Santana López, de 30 años, originario del barrio La Florida, de Chinandega.



En el automotor viajaba también el chinandegano Héctor Enrique Centeno, de oficio taxista, quien según él, sólo acompañaba a su colega, Santana López, hasta el sector del balneario de Jiquilillo donde los leoneses Larry Amílcar Darce y Apolonio Membreño Gutiérrez, de 52 años, comercializarían los explosivos.



“No sabía qué trasladábamos. Soy inocente, pero respeto la actuación de la Policía. Íbamos a buscarle mercado a las bombas”, dijo contradictoriamente Darce.



Por su parte, Apolonio Membreño Gutiérrez admitió la pertenencia de las bombas artesanales, que comercializaría a once córdobas cada una, según él para enfrentar el hambre que pasa su familia. Manifestó que no fabrica los explosivos y que era la primera ocasión en que vendería el producto a pescadores de la comarca Jiquilillo, que es frecuentada por acopiadores de mariscos.



Mientras tanto, Porfirio Javier Santana López expresó que circulaba cerca de la Rotonda Los Encuentros, en la salida hacia León, donde el leonés le ofreció quinientos córdobas por el viaje.



“La patrulla me detuvo cerca del río Viejo. El señor me dijo que trasladara un material para pescar, pero no sabía que eran bombas. Estoy sorprendido, no opuse resistencia porque nada tengo que ver en este asunto”, afirmó el taxista.



Héctor Enrique Centeno dijo que viajaba como pasajero en el automotor y decidió acompañar a su amigo, Porfirio Javier, porque ya había terminado su turno.





Mano dura

El subcomisionado Francisco Ruiz, jefe de la Policía de El Viejo, dijo que en enero han propinado tres “golpes” a los comercializadores de bombas, y continuarán vigilantes para evitar que lleguen a manos de pescadores que destruyen la fauna marina y se exponen a accidentes.



Expresó que los que resulten implicados serán remitidos a la Fiscalía y Juzgado de Audiencias de Chinandega por tenencia ilegal de explosivos, delito penado por la Ley 510 que controla el uso de armas, explosivos y municiones.



Dijo que ampliarán las investigaciones a la ciudad de León para descubrir los talleres donde se fabrican las bombas artesanales.



Aún con todos estos elementos, la Fiscalía declinó acusar a los tres supuestos implicados.