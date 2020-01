¿Inversionista o estafador?

OCOTAL, NUEVA SEGOVIA



La Policía arrestó en esta ciudad a Luis Rubén González Flores, de 44 años, denunciado por estafa en perjuicio de varias personas, de las que obtuvo jugosos créditos a nombre de una empresa inexistente, por no contar con personería jurídica.



Según el subcomisionado Ricardo Jiménez, Director de Auxilio Judicial (DAJ-NS), para lograr con éxito su cometido, González Flores se presentaba como director de una empresa fantasma denominada “Asociación Agropecuaria, Ecoturismo y Protección al Medio Ambiente, Yelba María Antúnez”.



“Había montado una oficina por la Escuela Nuclear, en el barrio ‘José Santos Rodríguez’, y tenía papelería membretada y sello, pero no contaba con capital”, contó el alto oficial policial. El sello presentaba en el centro dos manos estrechadas, como el del símbolo de “Alianza para el Progreso” del gobierno de los Estados Unidos de América.



Le decía a sus proveedores que él trabajaba con unos inversionistas de Canadá y que construía un hotel de montaña y realizaba reforestación para el turismo en una finca de Mozonte, valorada en 200 mil dólares, que era propiedad del señor Julio Zúniga.



Jiménez informó que entre los afectados están dos ganaderos, de los que solamente uno había entregado al crédito 120 cabezas de ganado vacuno; el otro, 20. Afortunadamente, la Policía logró recuperar los animales y los dueños desistieron de radicar una denuncia formal contra el presunto estafador. La misma actitud asumió el propietario de una gasolinera.





Hasta demandas laborales le llueven

No obstante, el expediente policial que compila pruebas contra González Flores se engrosó con las denuncias de Rosa Imelda Cardoza Blandón, de Editorial Norte, que fue afectada con mil 250 córdobas; de igual manera, Ferretería Christopher, con 3 mil 445 córdobas, y Ferretería Cornejo, con 41 mil córdobas.



La Policía recuperó a los ferreteros algunos de los materiales que habían entregado, como 144 láminas de zinc, ocho barras, cuatro hachas, tres palas, tres perlines, tres perlines tipo “chancha”, varias bolsas de cemento, así como mangueras y alambre de púas.



Otro de los presuntos timados por el detenido es Ulises Calderón Moreno, propietario de una empresa constructora de Estelí, afectado con 60 mil córdobas que entregó en piedrín, e hizo un levantamiento topográfico en una finca de Mozonte valorado en 8 mil dólares, del que tampoco recibió ninguna paga.



Sobre el “pobre hombre” también pesa una demanda laboral que cinco profesionales y 12 obreros le entablaron ante el Ministerio del Trabajo (Mitrab), por la suma de 7 mil dólares.