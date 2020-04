Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Amenaza con destruir casa con motosierra

Lésber Quintero / ALTAGRACIA, ISLA DE OMETEPE

Un hombre del municipio de Altagracia, en la Isla de Ometepe, fue arrestado por la Policía, tras haber llegado a su casa en estado de ebriedad e insultando y amenazando a su cónyuge, con destruir la casa con una motosierra. Según la Policía, el autor de las amenazas de destrucción es Yamil Díaz Mendoza, y quien lo denunció ante la Policía fue su mujer, Juana Salvatierra Calderón, quien manifestó que el hecho ocurrió en la comarca San Marcos, del municipio de Altagracia. Según la denunciante, el tres de febrero a las cinco de la tarde, llegó su compañero de vida en estado de ebriedad y después de haberla ofendido amenazó con destruir la casa en la que habitan, con una motosierra, por lo que por temor a que cumpliera con las amenazas ella decidió avisar a la autoridad, para que lo detuviera.



Granadino cae en barranco y sale casi ileso

María José Aguirre / NINDIRÍ, MASAYA

En horas de la madrugada, un vehículo Hyundai, blanco, sin placas, conducido por el señor José Peralta, quien iba en completo estado de ebriedad, al pasar por el municipio de Nindirí, cerca de donde era el Casino Texas, perdió el control del timón y fue a caer directo al bajadero de la Laguna de Masaya. Según un reporte policial, el hombre, debido a su estado no previó que iba muy cerca del borde del barranco, de 20 metros de profundidad, y se precipitó a una velocidad de más de cien kilómetros por hora. Después del accidente los lugareños corrieron a rescatar al ciudadano, quien de milagro sólo resultó con un trauma lumbar y algunas heridas leves. Los bomberos de Masaya acudieron al sitio media hora después del percance y trasladaron a Peralta al Hospital “Humberto Alvarado”, de la ciudad de Masaya, donde fue atendido por enfermeras del lugar. El granadino, horas después, se retiró del centro, todavía bajo efectos del licor, nada más que lo hizo a pie, porque el vehículo en el que se trasportaba quedó totalmente desbaratado.



Cincuentón con marihuana

Róger Olivas / SOMOTILLO, CHINANDEGA

Efectivos policiales incautaron 107 gramos de marihuana a Marvin Antonio Rivas, de 52 años, frente a la caseta del barrio La Barrera, de este municipio fronterizo. Una nota de prensa de la Policía de Chinandega reveló que Rivas viajaba a bordo del microbús Hyundai, rojo, placas CH-006. Mientras tanto, en las cercanías de la Aduana El Guasaule, Humberto José Torres Martínez, de 35 años, viajaba a bordo de una bicicleta, cuando se mostró nervioso, y fue sorprendido por efectivos policiales, cuando portaba 161 gramos de cocaína. Ambos se encuentran en las celdas preventivas de Somotillo, y serán remitidos a la orden de la Fiscalía, por tenencia de estupefacientes. De igual forma, en Chinandega, dos sujetos desconocidos interceptaron a Francisco Bismark Montenegro, quien circulaba junto a un amigo, a bordo de su bicicleta Shimano, negra, frente a la Tropigás, en la carretera Chinandega-León. Uno de los maleantes que viajaba en un vehículo de pedal, se bajó, lo amenazó con un machete y lo dejó a pie. La Dirección de Auxilio Judicial (DAJ)-Chinandega, investiga el robo con intimidación.



Ciclista sufre fracturas en antebrazo

Lésber Quintero / RIVAS

La ciclista rivense Elena Torres Báez, de 31 años, resultó con fractura en el antebrazo izquierdo, después de haber sido impactada sobre la carretera Rivas-San Jorge, por una moto roja, sin placas, que conducía Manuel Ordóñez. De acuerdo con la versión de la Policía de Rivas, el accidente se dio frente al taller “Los Nenes”, donde la ciclista circulaba de este a oeste, y de manera repentina realizó un giro hacia su izquierda y en ese momento fue impactada por el motociclista y la peor parte la llevó Torres Báez.



Buscado por la Policía

Yelba Tablada / ACOYAPA, CHONTALES

Un sujeto identificado como Wilson Lazo es buscado por la Policía de Acoyapa, como el presunto autor del robo con intimidación en perjuicio de Justina Cajina Reyes, de 50 años, a quien despojó de dinero en efectivo, prendas de oro e implementos para la finca. El asaltante llegó a la casa de la afectada, ubicada en la comarca Santa Marta, en el sector de San Felipe, Acoyapa, con el rostro cubierto y armado de un machete, y al asegurarse que la señora se encontraba sola, ingresó de pronto a la cocina y obligó a Cajina Reyes a levantar las manos. Al arrinconar en una esquina a la indefensa mujer, le dijo: “Mirá, vieja hija de P… entregame todo, porque si no te voy a matar”. La afectada no tuvo más alternativa que sentarse a llorar, mientras el delincuente entró a uno de los cuartos y sacó un cofre donde la denunciante guardaba mil 300 córdobas en efectivo y dos anillos de oro puro, luego cargó con varios frascos de insecticidas y se dio a la fuga. Lo más bonito del caso es que a la hora en que sacaba el dinero del cofre, la capucha se le cayó y doña Juana logró identificarlo plenamente como Wilson Lazo, quien hizo todo lo posible por evitar que ella le viera el rostro. Doña Justina se llenó de valor para trasladarse a la Policía de Acoyapa a interponer formal denuncia, y como ya el señalado tiene antecedentes penales, fue de sobra reconocido por la víctima cuando un oficial de Auxilio Judicial le mostró el álbum de fotografías donde aparecen todos los delincuentes circulados de la zona.



Evangélico acusado de estafa

Lésber Quintero / RIVAS

Un hombre del barrio La Conchagua, de la ciudad de Rivas, que se hace pasar como miembro de una iglesia evangélica, es investigado por la Policía por una denuncia de estafa que hay en su contra, y las denuncias podrían aumentar en los próximos días. Este individuo, identificado como Eduardo Pérez, se hacía pasar como abogado y pastor, para estafar a sus víctimas. Una de las denunciantes es Ana Benigna Abarca Martínez, quien dijo a la Policía de Rivas que el 28 de junio de 2007 conoció a Pérez cuando salía de los juzgados de Rivas, llorando, porque a su sobrino, Juan Francisco Espinoza, lo habían condenado a 20 años de presidio, por violación. Según la denunciante, en ese momento Pérez, quien también aprovechaba su puesto de amigo de la Policía, le dijo que no se preocupara, ya que en menos de un año le sacaría a Epinoza de la cárcel, y le solicitó dinero. Desde esa fecha hasta el 26 de enero de este año, Abarca Martínez le entregó 4,200 córdobas, 700 dólares y una motocicleta al falso pastor y abogado, pero tras enterarse que estaba siendo engañada lo denunció.