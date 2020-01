Sucesos Insólitos Jorge Eduardo Arellano

Lápiz labial adelgazante

Presentaron un lápiz labial que ayudaría a las mujeres a perder peso, según sus creadores. El Fuze Slenderize estaría compuesto por una serie de ingredientes que ayudarían a reducir el apetito. Y como si eso fuera poco, este “rouge” milagroso también aceleraría el metabolismo, incrementando los niveles de energía disponibles.



Uno de sus compuestos es SuperCitrimax, un extracto vegetal que, según dicen, ayuda a reducir el apetito al tiempo que evita que el organismo transforme hidratos de carbono en tejido adiposo. El lápiz labial también incluye pequeñas dosis de cromo, supuestamente encargado de acelerar el metabolismo, y vitamina B11 (L-Carnitina), un aminoácido comúnmente utilizado por deportistas para incrementar su performance.



Estos mismos ingredientes se encuentran presentes en jugos bajos en calorías de la misma marca, bebidas que suelen ser ingeridas por estrellas de Hollywood como Katie Holmes y Jessica Simpson, según confesaron.



Cine para perros

En un intento por hacerle frente a la competencia, el cine Admiral de Vienna estableció “El Día Mensual del Perro”, donde cada espectador paga 4 libras para ver la película y puede ir acompañado por su mascota. “La única diferencia con una función normal es que, por consejo de las autoridades veterinarias, el volumen de la película es más bajo para no lastimar a los animales”, explicó un vocero. Thomas Feldinger, de 24 años, quien ha asistido a uno de los “Días del Perro” junto con su labrador Hanjo, aseguró que “es una gran idea. Hanjo adoró ver la película al igual que todos los otros perros presentes. Pensé que iban a hacer ruido o ponerse a ladrar, pero una vez que comenzó la película, todos se quedaron sentados en sus mantas”, agregó.



Cadena perpetua por robar rosquillas

Un hombre acusado de llevarse un pequeño paquete de rosquillas sin pagar por él podría ser condenado a cadena perpetua. El abogado de Robert Fassbender, Michael Webb, intentó que la Justicia desestimara los cargos antes de llevarlo a juicio. Sin embargo, sus argumentos no fueron convincentes para el fiscal del distrito, quien aseguró que seguirá adelante con el proceso judicial, aún si ello significa una condena perpetua para Fassbender bajo la polémica ley de “tres delitos” en California. “Detesto pensar que pasará el resto de su vida en la cárcel. Eso significa que morirá allí y no quiero eso para mi hijo”, exclamó su madre, Marceline Fassbender. Según sus familiares, el acusado es un convicto reformado que ha adoptado la fe cristiana y que aún hoy se encuentra batallando contra las drogas. “Es muy duro pensar que deberá pasar el resto de su vida en la cárcel por un par de donas -comentó el hermano de Fassbender, Eric- Mi hermano se portó tan bien durante tantos años... Inclusive recibió gente de la cárcel en su hogar cristiano”. Más allá de las súplicas, el fiscal Ed Jagels asegura que Fassbender ha cometido su tercer delito, luego de haber sido condenado en dos oportunidades previas por robo (1977 y 1999).



“Habitación Hitler” despierta polémica en Belgrado

Una suite del Hotel Sr. Presidente, ambientada con imágenes de Adolf Hitler, es la más requerida por los clientes, según comenta el dueño del establecimiento. Dusan Zabunovic compró una propiedad frente a la Estación Central de Belgrado, Serbia, la refaccionó y abrió el Hotel Sr. Presidente, donde las habitaciones llevan los nombres de reconocidos líderes mundiales. La suite más cara es la del “Mariscal Tito”, ex líder de Yugoslavia desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte. Ubicada en el sexto piso, esta suite cuenta con una gran pintura en su honor ubicada frente al jacuzzi, que puede ser observada con detalle mientras los huéspedes se relajan. Entre las diversas habitaciones es posible encontrar nombres como George Bush, Margaret Tatcher, Fidel Castro y José Stalin. Sin embargo, la habitación 501 está dedicada a Adolf Hitler y, según comenta Zabunovic, “es la más solicitada”. Como la gran mayoría de los serbios, que fueron perseguidos y asesinados por el régimen Nazi, Zubanovic afirma no tener ningún tipo de admiración por Hitler. Pese a ello, asegura que merece un lugar dentro del hotel. La tarifa para hospedarse en esta habitación es de 200 dólares la noche, mientras que la suite del “Mariscal Tito” asciende a 500 dólares.