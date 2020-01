Breves judiciales Lizbeth García

10 Febrero 2008

7:24 p.m. |

Jurado por triple violación

El próximo diez de abril, los miembros de un jurado de conciencia decidirán si Noel Antonio Espinoza, de 32 años, violó o no a sus tres hijastros, de siete, nueve y diez años, respectivamente, mientras la madre estaba trabajando en una zona franca para mantenerlo a él y a los niños. La juez de audiencias de Tipitapa admitió todas las pruebas que la Fiscalía presentó para acreditar los abusos contra las dos niñas de siete y nueve años, y los manoseos en perjuicio del varoncito de diez años. Mientras llega la fecha de la vista oral, el imputado por la triple violación permanecerá en prisión.



Reo pide clemencia

“Como padre de familia pido disculpas. No fue mi intención haber ocasionado este accidente. Yo ejercía mi trabajo sin querer hacer el mal a nadie. Pido disculpa, creo que no volveré a trabajar en esta cosa. Acepto los cargos que se me imputan. Pido que tengan compasión conmigo”, dijo el conductor José Antonio Loáisiga, quien admitió ante un juez la autoría del homicidio culposo del niño Michel Alexander Pérez, quien falleció semanas atrás, tras ser arrollado por el bus que el ahora reo conducía. El juez Sexto Local, Felipe Jaime Sandoval, citó para sentencia hoy lunes. La Fiscal María Teresa Gómez pidió la pena máxima de tres años de prisión en base a dos agravantes: mayor ilustración y deber de cuidado para con los pasajeros, por su parte, Sergio Lira solicitó la pena mínima de un año de cárcel para su defendido tomando como atenuante la admisión de hechos. El abogado también solicitó la suspensión de la condena del imputado, porque está enfermo de la presión arterial, petición a la que la Fiscalía se opuso.



¿Por qué no nos citaron?

Karla del Carmen López, mamá de quien en vida fuera Esperanza Sofía Reyes, denunció que no la citaron para declarar como ofendida en el juicio que se le sigue por la supuesta autoría de asesinato a Jorge Alberto Vega, quien supuestamente apuñaló a la joven en una casa de la Colonia Independencia, después de haber sostenido relaciones sexuales con ella. La reclamante dice que se enteró que el juicio será este lunes en el Juzgado Sexto de Juicio porque los testigos le enseñaron la cédula judicial, luego se fue a reclamar en la Fiscalía, pero ahí le dijeron que quien tiene la responsabilidad de citar a los testigos es el juzgado, y que si hay problemas todo es atribuible al nuevo modelo de gestión de despacho judicial.



A juicio por cuatro kilos de harina y tres de cocaína

La Juez Tercero Penal de Audiencias admitió el viernes pasado todas las pruebas que la Fiscalía presentó para acreditar que la universitaria Anielka Teresa Miranda Vallejos, Leonardo Antonio Raudez Cruz, de 35 años, y Wilfredo Francisco Moncada, de 38, supuestamente son los coautores del delito de transporte de tres kilos de cocaína. El juicio oral y público quedó programado para el tres de marzo y para mientras llega esa fecha todos permanecerán en prisión. Los imputados fueron capturados el 30 de enero, en el barrio Larreynaga. Ahí la Policía dijo que les habían incautado siete kilos, pero luego la prueba de campo corroboró que sólo tres tacos eran de droga, mientras que los otros corresponden a una sustancia aún no identificada.