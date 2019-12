Jovencito hurta 14 mil córdobas a su cuñado

ACOYAPA, CHONTALES

Catorce mil córdobas en efectivo sustrajo el adolescente de iniciales W.J., de la casa de su cuñado, Carlos José Hurtado Manzanares, ubicada en la comarca Las Pavas, en el sector de El Zapote, Acoyapa, aprovechando la confianza del dueño de la vivienda que le permitió su ingreso.



El muchacho sorprendió a Hurtado Manzanares, a quien saludó respetuosamente y luego le solicitó un vaso con agua. Mientras el cuñado le decía: “Pase adelante, no se quede allí en la puerta. Usted se porta como que no fuéramos de la familia”.



Al tener “luz verde”, el adolescente pasó directo a la cocina, tomó el agua y regresó a la sala, pero en un descuido del denunciante cargó con 19 sobres que contenían el dinero. Luego, el pilluelo se despidió como que si no había tocado nada.



La desesperación se apoderó de Carlos José al ver que el dinero no estaba sobre la mesa donde lo había dejado, el cual serviría para pagarle a 19 productores que le suministran leche.



Después de pensar por varios minutos, cayó a la cuenta de que el único que ingresó a su casa fue su cuñado, por lo que trató de localizarlo, pero se le hizo imposible.



El hombre se trasladó hasta la Delegación de Policía de Acoyapa, donde interpuso formal denuncia y varios agentes se desplazaron a la comunidad Las Pavas, para realizar las primeras investigaciones.



Durante el proceso, los instructores de Auxilio Judicial lograron capturar al adolescente, a quien le ocuparon el dinero sustraído, y a petición del denunciante fue remitido a las cárceles preventivas de “La Sucursal del Cielo”, donde está a la espera de que el Ministerio Público lo acuse por hurto frustrado en perjuicio de su cuñado.