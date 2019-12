Policía alarmada por incremento de accidentes de tránsito

JUIGALPA, CHONTALES

Los accidentes de tránsito y su peligrosidad siguen siendo el problema número uno para la Policía Nacional en Chontales, porque las estadísticas ya registran 12 accidentes en enero. “Nos preocupa esta cifra, por el hecho que tenemos que desarrollar una labor más preventiva y educativa con los conductores, en la cual estaríamos involucrando también a la sociedad civil para que ellos aporten a la disminución de los accidentes y su peligrosidad”, dijo el comisionado Freddy Cuadra, jefe de Seguridad de Tránsito en Chontales.



Al comparar las estadísticas de enero de 2008 con el mismo período del año anterior, se destaca un incremento de cinco accidentes, con la salvedad de que en la actualidad no reportan ni una persona fallecida, ya que en 2007 por esta fecha tenían registrado un muerto.



Según el comisionado Cuadra, el promedio de accidentes por mes anda entre los 12 y 14, con resultados de cinco a nueve lesionados y cuantiosos daños materiales, además, han identificando como el principal “punto negro” el tramo carretero que cruza por el departamento.



Más agentes para municipios

No descartó el jefe de Seguridad de Tránsito retomar el Plan “Cero Tolerancia”, que dejó excelentes resultados en los tres meses de ejecución, al bajar los índices de accidentalidad y su peligrosidad en los lugares más críticos de Chontales.



Reveló el ingreso de tres nuevos oficiales a la especialidad que llegan a fortalecer el personal, debido a que el año pasado sólo contaban con diez agentes para atender los once municipios de Chontales, lo que resultaba insuficiente para poner en práctica los diferentes planes entre ellos el escolar, que a partir de febrero fue retomado.