Breves judiciales Lizbeth García

15 Febrero 2008 |

7:47 p.m. |

END

¿Violación colectiva fue venganza?

El próximo cuatro de abril, a las diez de la mañana, Donaldo Francisco Flores Rodríguez deberá responder por la presunta autoría de violación en perjuicio de su ex compañera de vida, de 24 años, quien presuntamente fue violentada por el acusado, quien se encontraba con sus amigos. Para mientras llega la fecha del juicio, el imputado permanecerá en prisión. El representante legal de la víctima reveló que antes de que ocurriera el delito, el acusado fue querellado por injurias y calumnias por la víctima en el Juzgado Tercero Local Penal, pero además un hermano de ésta también lo acusó en el Sexto Local por falta contra las personas, por lo que no se descarta que el delito haya sido cometido en respuesta a dichas acciones. Según la acusación, el primero de febrero del año en curso, el sospechoso le salió al paso a su mujer cuando circulaba por una de las calles del barrio Lomas de Guadalupe, donde la tomó por la fuerza para llevarla a otro lugar ubicado cerca de la Sandak del “Iván Montenegro”, para violarla junto a otros cuatro sujetos.



Pistolero anda suelto

Para el 18 de febrero quedó programada la audiencia inicial del juicio que la Fiscalía está promoviendo en contra de Róger Antonio Rostrán Castillo, Keneth José Miranda Ayala, ambos de 18 años de edad, Luis Manuel Martínez González, de 28 años, y Wilmer Cuadra Corea, todos ellos imputados por el homicidio de Josué Emmanuel Blandón Harley, de 19 años. El crimen que les achacan ocurrió el domingo 10 de febrero, en las Américas Dos, cuando Josué Blandón Harley regresaba de visitar a su abuela y fue interceptado por un grupo de 15 sujetos supuestamente pertenecientes a la pandilla de “La Calle 8”, quienes con machetes y armas de fuego agredieron a la víctima, que fue “rematada” a adoquinazos. Dice la acusación que quien le dio un “tiro de gracia” en la cabeza al joven para que terminara de morir, fue Larry Quintero Oviedo, quien no ha sido capturado. Tres de los imputados están en prisión y uno bajo arresto domiciliar, porque mientras no se pruebe lo contrario, todos son inocentes.



No culpable por homicidio

Los miembros de un tribunal de jurados declararon no culpable en el Juzgado Séptimo Penal de Juicio, a cargo del doctor Octavio Rothschuh, a Guillermo Enrique Orozco, de 25 años, quien fue acusado por la Fiscalía por el homicidio de Edwin Daniel Baptist, quien falleció baleado en el tórax el tres de junio, en Villa Venezuela, después de participar en una fiesta de cumpleaños en la casa Vilma del Socorro Gómez. Por el mismo crimen también fue enjuiciado un menor de 17 años. La fiscal Fabiola Mendoza no se explica en qué basó su veredicto el jurado, porque se le presentaron suficientes pruebas de cargo.