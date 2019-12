El niño que rompió el círculo de violencia

Aunque es muy difícil romper el círculo de la violencia intrafamiliar, un niño de nueve años lo logró, denunciando a la madre que lo maltrataba, quien deseaba perpetuar el ciclo del cual ella misma fue víctima por parte de su marido. Ahora, cinco niños están “luchando” por recuperar su niñez, pese a que sus padres están presos



Hace cuatro años, Karla Vanessa Pavón viajó de Granada hacia Managua junto a su marido, Roberto Carlos Hernández, y sus hijos, para tratar de vivir mejor en el terrenito que con mucho sacrificio compraron en el barrio “Los Martínez”.



Con ripios de madera, nicalit y tejas de zinc lograron levantar un ranchito en el que inexplicablemente se acomodaban dos adultos y cinco niños de nueve, siete, cuatro, tres y dos años.



A pesar del hacinamiento y la extrema pobreza, la familia trató de salir adelante vendiendo ropa usada y enviando a los niños al CDI y a la escuela que la Asociación Pastoral Penitenciaria tiene en el Distrito Dos de Managua, para difundir la palabra de Dios y a la vez ayudar a los menores de las zonas vulnerables.



Cadena de violencia

En el centro pastoral los niños de la familia Hernández Pavón eran felices, pero cuando llegaban a su casa pasaba lo contrario, porque el padre maltrataba a la madre, y ésta, a su vez, los maltrataba a ellos, confirmó Guadalupe Obando, jefe de Auxilio Judicial en la Estación Dos de Policía, sitio donde K.V. tiene expediente de violencia.



“Ella es víctima de la violencia desde la infancia, y la ejercía contra sus hijos”, afirmó Obando, al señalar que la Comisaría de la Niñez y la Adolescencia del Distrito les estuvo dando seguimiento.



El trabajo preventivo de la Comisaría no impidió que el año antepasado la violencia intrafamiliar llegara a extremos insospechados, porque el padre de los niños presuntamente violó a su mujer en presencia de ellos, delito por el que fue llevado a juicio oral y público el 16 de enero de 2007, en el Juzgado Tercero Penal de Juicio.



Sin embargo, en pleno juicio, la dama pidió a la judicial y a la Fiscalía que no siguieran con el proceso, porque él es el padre de sus hijos y es quien la apoyaba para la manutención de los mismos, por lo que las autoridades judiciales no tuvieron más remedio que decretar la clausura anticipada del juicio.



En su momento, el Colectivo de Mujeres 8 de Marzo le brindó acogida a la mujer y a toda su prole, y hasta le buscaron trabajo como empleada doméstica, pero ella decidió abandonar el centro de acogida para volver al círculo de la violencia.



Y como bien reza el dicho, “gallina que come huevo, ni que le quemen el pico”, el jefe del hogar de los Hernández Pavón aparentemente volvió a maltratar a su mujer hace unos cuatro meses, aproximadamente, cuando le quemó las piernas con una plancha y la violentó sexualmente, delito por el que hoy se encuentra tras las rejas.



Desde ese momento, la vida se tornó más dura para toda la familia, principalmente para K.V., porque debía mantener a sus cinco hijos y al que tiene en el vientre, producto de la violación.



Nadie sabe por qué fue que la joven madre empezó a reproducir el ciclo de la violencia intrafamiliar “heredado” del marido, pero lo cierto es que el 28 enero de este año, su hijo de nueve años llegó corriendo, amarrado y amordazado, a denunciarla en la Estación Dos de Policía, que inmediatamente apresó a la sospechosa.



La acusación

Según la acusación que la Fiscalía presentó en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencias, la mujer supuestamente le encargó al niño de nueve años el cuido del hogar y sus hermanitos, mientras laboraba como empleada doméstica, y cuando supuestamente el menor no hacía bien los quehaceres, lo golpeaba, y le quemaba los pies hasta por una paila mal lavada.



El día del crimen, tipificado como lesiones físicas y sicológicas, la acusada aparentemente amarró al niño de las manos, lo amordazó, lo azotó con una faja, lo amenazó con cortarle los dedos de las manos, pero sólo se los quemó. El menor huyó hacia el cerro “Los Martínez”, mientras la señalada lo perseguía cuchillo en mano.



Pero como toda historia tiene tantas partes como protagonistas, Yadira de la Concepción Madrigal Espinoza señaló que la versión de la Fiscalía es falsa. Hay que decir que esta testigo vive a la par de la casa de la señalada, pero además es su concuña.



“Ella lo mandó donde su patrona para que le mandara prestados cien córdobas, pero el chavalito le pidió 150 córdobas, y aquí le entregó a la mamá cien... ¿Qué hizo los 50 córdobas?”, preguntó Madrigal, quien asegura que ésta era la cuarta ocasión que el niño incurría en falta, porque antes había tomado tres anillos y una pulsera de la madre.



La coordinadora de la pastoral, Claudia Delgado, desmintió tal versión al decir que el niño se ha quedado solito en su oficina y nunca ha tomado nada.



Madrigal quiere que la Fiscalía y la Policía investiguen a fondo el caso y entrevisten a personas que realmente vivan cerca de la acusada, quien según ella, “podría morir en prisión porque ha estado con amenazas de aborto”.



Sin embargo, para la Policía y el Ministerio Público ya no hay nada que investigar, porque entrevistaron a ocho personas, tres de las cuales son vecinas de la acusada y afirman que observaron a la mujer corriendo tras el niño, quien les pidió ayuda. Además, existe un dictamen que da cuenta de quemaduras de primer grado en la mano derecha del menor, equimosis y excoriaciones en el tórax, hombro, brazo y antebrazo izquierdo, de lo cual también están las fotos.



¿Castigo o tortura?

“Ella le pegaba, como toda madre, porque el chavalito no hacía caso, y la tenía al borde de la locura. Ella le decía, cuando se iba a trabajar: ‘Te bañás y te me estás listo cuando yo venga’. Yo también, como su tía política, le decía, pero ese niño no hacía caso y se mantenía tal como si estaba en La Chureca, no tenía rienda y se iba a la loma”, justificó Madrigal.



“El método de castigo era que ella los agarraba con una faja y les pegaba sólo en los pies. Ese día le quemó las manos por lo que le había hecho, porque le agarró los reales y prestó más de la cuenta, por eso ella, en su misma arrechura, le quemó las manitos”, concluyó Madrigal.