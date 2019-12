Cae rumana con 4 kilos de coca en aeropuerto

Por tráfico internacional de drogas fue detenida la rumana Cristina Adriana Reinbold en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, la mañana de ayer, cuando intentaba sacar del país cuatro kilos de cocaína.



Las autoridades policiales informaron que el quiebre fue de aproximadamente cuatro mil gramos de cocaína, que iban ocultos en cuatro hamacas artesanales.



La comisionada Vilma González, de la oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, confirmó que la joven tiene 21 años y es originaria de Rumania.



“Ella ingresó al país el seis de febrero y fue retenida por la Policía a las seis y media de la mañana del sábado, cuando pretendía abordar un vuelo procedente a El Salvador”, dijo la comisionada González.



Se conoció que la joven tiene como residencia España y se dirigía a Bruselas, Bélgica. Además, dijo que la droga era transportada en 70 paquetes con forma cilíndrica.



Bolillos “forrados” con droga

La comisionada relató que fue el personal de seguridad del Aeropuerto el que notó algo raro en el equipaje, y por eso llamaron a la Policía Nacional. En la maleta encontraron cuatro hamacas, tipo chinero, y en los bolillos de madera venía escondida la droga.



“Resulta que los bolillos no eran de madera, sino de tubos plásticos que iban forrados con papel de madera o fornica. En el interior de los tubos iban 70 paquetes cilíndricos de diferentes tamaños, y que al analizarlos en la prueba de campo dio como resultado cocaína”, refirió González.



Según investigación de inteligencia, el producto es nicaragüense, ya que iba trasegado en una artesanía típica de nuestro país. Además, investigan dónde compró las hamacas, el lugar donde estuvo hospedada y los lugares que visitó los diez días que estuvo en suelo nicaragüense para ampliar la investigación.



Viajaba con español

La Policía confirmó que Cristina viaja en compañía del español Juan Fernández Franco, quien abordó el vuelo a El Salvador.



La comisionada González dijo que se contactaron con sus homólogos salvadoreños, quienes revisaron el equipaje del español, pero la pesquisa dio negativa. No se le encontró rastro de droga en sus maletas. La comisionada González dijo que el Aeropuerto Internacional cuenta con medidas de seguridad ejecutadas por varias instituciones, entre ellas Policía, Migración y Extranjería, Aduana, Ejército y personal del aeropuerto y líneas aéreas.



“Todos los ciudadanos que ingresan o salen de nuestro país pasan por todos estos sistemas de seguridad. En este caso se activó el sistema, se detectó el trasiego de droga, en donde se incautó aproximadamente cuatro mil gramos de cocaína”, indicó González.