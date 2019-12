Filmados en plena “maturranga”

Una firma “por los aguacates”, es decir mal hecha, levantó sospechas en la jefatura de transporte de la Distribuidora “César Guerrero” Sociedad Anónima, Dicegsa, que mandó a filmar todos los movimientos de cuatro de sus empleados, lo que les permitió descubrir que éstos aparentemente sustraían productos, por lo que ayer la Fiscalía los acusó por hurto con abuso de confianza hasta por 194 mil córdobas.



Los acusados son los conductores Mario Enrique Delgado Aguilar, de 25 años; Elmer Cristóbal Chavarría Sánchez, de 37, conductor; Henry Antonio Wintan, de 27 años, auxiliar de reparto, y Porfirio Rafael López López, de 33, ayudante, quienes fueron capturados por la Policía, pero ayer mismo fueron liberados a petición de Fiscalía y del representante de Dicegsa, Felipe Jaime Sandoval.



El escrito acusatorio que presentó la fiscal Jeaneth Canelo explica que el hurto con abuso de confianza se dio de octubre a diciembre del año pasado, a enero de 2008, período durante el cual los acusados, que trabajaban repartiendo productos comestibles en dos rutas, aparentemente descargaban los artículos que los clientes pedían en otros lugares, y luego para que no se notara el faltante, falsificaban la firma del encargado de recibir las devoluciones.



Los abogados cuestionaron la acusación, y señalaron que la misma no era clara ni precisa en cuanto al monto de lo sustraído, pero, además, dijeron que las siete facturas ofrecidas como prueba de cargo apenas suman 2,400 córdobas, por lo que solicitaron a la juez Tercero Penal de Audiencias, Henryette Casco, que no admitiera la acusación.



También los abogados alegaron que los acusados estuvieron detenidos ilegalmente. Sin embargo, la juez determinó que fueron acusados en tiempo y forma, desechó los otros alegatos, admitió la acusación, y decretó medidas alternas a la prisión para los cuatro imputados, que valga decir, ya habían firmado con el doctor Felipe Jaime Sandoval un acuerdo de intención de arreglo para devolver el dinero mediante la retención de sus respectivas liquidaciones.



El representante de Dicegsa señaló que la empresa no gana nada con que ellos estén detenidos. La audiencia inicial del proceso quedó programada para el 25 de febrero.