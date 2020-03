Misteriosa desaparición de chichigalpino

CHICHIGALPA, CHINANDEGA

Un profundo misterio rodea la desaparición del joven cortador de caña (pailero) del Ingenio San Antonio, Pedro José Aguirre, de 18 años, habitante del barrio Candelaria de esta ciudad, quien se “hizo humo” desde el sábado 26 de enero de este año.



A la una de la tarde de esa fecha, el chichigalpino recibió un mil 900 córdobas como salario de su quincena de trabajo, y varios “amigos”, entre ellos su primo Alonso Cuadra, lo invitaron a consumir licor.



Nicolás Aguirre Cuadra, de 43 años, padre del muchacho, relató a EL NUEVO DIARIO que éste vestía pantalón corto, camisa blanca y chinelas verdes, sin documentos, por lo que presume que no salió del país, y cree que lo asesinaron.



“Lo he buscado por los balnearios de Jiquilillo, Aserradores, Padre Ramos, El Viejo, Corinto, Paso Caballos, Posoltega y Chinandega, y no lo he encontrado, por lo que estoy muy preocupado”, dijo el papá.



Sospechan de adolescente

Manifestó que su hijo no tiene enemigos, pero que últimamente consumía drogas, por lo que supone que uno de los adolescentes con quienes estuvo el 26 de enero lo pudo haber matado.



El afligido progenitor afirmó que no tiene problemas con su hijo, que procreó un niño con una joven de Chichilgalpa, que habitaba en la casa de la abuela paterna del joven. “Mi sobrino, Alonso, me dijo que las cinco de la tarde del domingo 27 de enero dejó a Pedro en un árbol de Ceiba en el barrio Nuevo Amanecer, y se corrió cuando unos pandilleros lo rodearon”, aseguró don Nicolás.



Policía investiga

El subcomisionado Fernando Navarro, jefe de la Policía de Chichigalpa, informó que de acuerdo con versión de amigos del desaparecido, ese sábado consumieron licor y drogas en un barrio de Chichigalpa.



Enseguida se dirigieron hacia la poza San Luis, dos kilómetros al oeste de esta ciudad, propiedad del Ingenio San Antonio, donde según un voceador de periódicos de esta ciudad, la mañana del lunes habrían encontrado la ropa del muchacho.



El oficial afirmó que un equipo especializado está a cargo de la investigación en cañaverales, barrios y comarcas de este municipio, pero tendría que aparecer el cadáver para confirmar si hubo asesinato u homicidio.



“Se puede presumir que se marchó del país o, en una riña, otra persona lo mató, pero ampliamos las investigaciones. Entrevistamos a las personas con quienes consumió licor y drogas. Ezequiel, su hermano, estuvo por última vez con él, y hasta el momento el caso está tipificado como desaparecido”, dijo el subcomisionado Navarro.



Mientras la Policía continúa las pesquisas, se considera excarcelar a Alonso Cuadra, quien hasta la tarde del domingo era el principal sospechoso de la desaparición de su primo, con quien no tenía enemistad.



El subcomisionado Luis Alberto García, jefe de investigaciones de la Policía de Chinandega, confirmó que profundizan las investigaciones de este caso, y enviaron un pantalón corto del desaparecido al Laboratorio Regional de Criminalística para su análisis.



Manifestó que es imposible que Aguirre haya salido del país, y probablemente la mañana de hoy, lunes, vaciarán la poza San Luis, para comprobar si ahí está el cadáver del joven cortador de caña.