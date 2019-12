Dudan que leñador falleciera ahogado

Horacio Enrique Nicaragua Téllez salió a buscar leña en los predios cercanos a la costa del Lago Xolotlán, para entregarla a su mamá y así ganar dinero con el cual subsistiría un día más los gastos de su familia. Sin embargo, ayer no regresó con vida a su casa.



“Yo no creo que se ahogó… mi hijo sabía nadar, a mi muchacho me le hicieron algo, él no tenía enemigos, pero a veces matan por matar”, repetía doña Manuela Téllez, entre sollozos.



A esta opinión se suman varios vecinos de la familia Nicaragua Téllez, quienes expresaron sus dudas sobre la muerte del “Nicoya”, como le apodaban cariñosamente, y creen que en el deceso de éste hubo mano criminal.



“Es que estos chavalos no son vagos, no se meten con nadie, su único vicio es el guaro, pero aquí hay gato encerrado, ni siquiera está hinchado para las horas que supuestamente tiene de muerto”, dijo doña María Gómez, una vecina.



Debido a que sospechan de que la muerte de Horacio Enrique puede tratarse de un homicidio y no de un accidente, los familiares remitieron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal. Por la condición de pobreza en que viven los familiares de Horacio Enrique, solicitaron ayuda para darle cristiana sepultura al joven.



El infortunado habitaba del Centro de Salud “Doctor Róger Osorio”, dos cuadras al oeste, una cuadra al sur, una cuadra al oeste, en las Américas Dos. La poza donde supuestamente ocurrió la tragedia está ubicada de la terminal de la ruta 114 dos kilómetros al norte, colindante con Las Américas 2.



Feto a la intemperie

Otro caso que investigan agentes de la Sexta Delegación de Policía es el hallazgo de un feto de aproximadamente cinco meses de gestación, en un tragante, frente a la Farmacia Cerrato Amador, de los semáforos del Mercado “Iván Montenegro” una cuadra al norte.



Según se conoció, una persona no identificada informó del hecho a través de una llamada telefónica, pero lo raro para uno de los agentes es que buscaron y no encontraron nada. Luego, un vecino del lugar les dijo que en una bolsa negra podría estar lo que buscaban.



El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal. Doña Claudia Castillo, quien presenció la escena, expresó que ninguna mujer debe cometer actos como éstos, ya que Dios es el único que tiene derecho a quitar la vida.