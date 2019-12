Profanan tumba de mujer y queman cruces

JALAPA, NUEVA SEGOVIA

Los pastores de iglesias protestantes de este municipio no cesan de resonar su voz por las radios y parlantes en los templos, denunciando la existencia de sectas satánicas en esta zona, a raíz del hallazgo de evidencias de profanación en un cementerio segoviano.



En el cementerio de la populosa comarca El Limón, jurisdicción de este municipio, fue descubierto el acto sacrílego con los difuntos, durante la fría tarde del sábado, por personas que participaban del funeral del señor Fabio Sarantes.



De inmediato, los que cargaban el ataúd sintieron escalofríos, al observar que una de las tumbas tenía removida la lápida, mientras otras mostraban sus cruces de madera semiquemadas.



Don Fidel González, un líder comunitario, no toleró tal ofensa en el camposanto y dio aviso a la Policía de la cabecera municipal, la que llegó la mañana del domingo, y confirmó que habían alterado la paz de los difuntos.



Jugaron con calavera

La tumba, que pudo haber sido profanada durante las relucientes lunas de estas noches, o durante el eclipse de la semana pasada, para realizar macabros rituales, pertenece a una mujer oriunda de la fronteriza comarca Los Planes, que en 2002 se quitó la vida al pegarse un balazo en el pecho, según se supo, porque sufría violencia intrafamiliar.



Según el capitán Mario Avendaño, segundo jefe policial en este municipio, los “adeptos a Lucifer” levantaron la losa de concreto con alguna herramienta. “Observamos que sacaron la calavera, como si estuvieron jugando con ella, y luego la ubicaron, pero no en su mismo lugar, sino en el centro del esqueleto”, describió el jefe policial.



Pobladores de la comarca, escandalizados por el horripilante hecho, pidieron a la Policía investigar, porque todo indica que es obra de personas que realizan prácticas oscuras y que han estado en el camposanto realizando sus rituales.



Según la creencia, los brujos prefieren las tumbas de personas fallecidas en actos violentos, como suicidios o asesinatos atroces. Creen que buscan estos sortilegios para “desgraciar” a personas por encargo de otras.



Hace pocos días, en este mismo cementerio, unos niños que correteaban entre las cruces se toparon con un cadáver en avanzado estado de descomposición, que luego las autoridades identificaron como Róger González, quien habría muerto a causa de un fulminante ataque cardíaco, que le provino después de una doliente meditación que tuvo frente a la tumba de uno de sus parientes.



Muchos segovianos cuentan costumbres, para ellos extrañas, en algunos jóvenes que gustan del rock “pesado”, que se pintan de negro las uñas, o se remarcan el contorno de los ojos de una manera extravagante, y no lo ven como una moda “gótica”, sino como una tendencia a lo maligno.