Juez “aplaza” a profesor por acoso contra alumnas

Tras un maratónico juicio que se extendió hasta altas horas de la noche de este lunes, el juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, declaró culpable por acoso sexual al profesor de matemáticas Félix Rafael Gutiérrez, pero lo declaró no culpable por lesiones sicológicas en perjuicio de las dos ex alumnas que lo acusaron.



Durante la audiencia de debate de pena, la fiscal Alicia Solís solicitó al juez que castigue al acusado con dos años de prisión, porque tiene como agravante su mayor grado de ilustración, pero además abusó de la confianza y la superioridad que su condición de maestro le daba sobre sus alumnas, en cambio, la defensa, Abraham Páramo, solicitó la mínima de un año de prisión.



El juez programó la audiencia de notificación de pena para mañana 28 de febrero, y decidió mantener al acusado bajo medidas alternas a la prisión preventiva.



Según la acusación, en los primero días de agosto del año pasado, dos alumnas le pidieron al maestro que les asignara trabajos para levantar sus notas de matemáticas, y supuestamente el acusado les prometió subirles las calificaciones con la condición de que salieran con él y tuvieran relaciones sexuales en los moteles “Marrele”, “El Recreo” y “Paraisito”.



Aparentemente el acusado sí asignó trabajo extra a las alumnas, pero cuando una de ellas se lo entregó, el profesor le escribió en la primera hoja su número telefónico y hasta les habría recomendado llevar toallas sanitarias.



Luego las citó en la Esso On the Run Rubenia, donde fue capturado, sin embargo durante todo el proceso alegó que el día de su arresto, él iba a darles clases a petición de ellas, y que la mejor prueba a su favor eran las malas notas de sus acusadoras, quienes estudiaban en el Colegio 14 de Septiembre, cuyo alumnado no llegó a apoyar a su maestro el pasado lunes.