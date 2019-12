Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

Insomnio inspiró suicidio

José María Centeno / EL RAMA

William Méndez Taleno, de 26 años, habitante del Barrio “Germán Pomares”, de Ciudad Rama, se suicidó por la vía del ahorcamiento.



Según don Eulalio Taleno, padre del joven que se dedicaba a la zapatería, él sabía que el muchacho estaba mal de salud y al no poderlo ver toda la mañana, decidió ir a visitarlo, pero al llegar a la casa de su hijo, la puerta estaba cerrada y trancada por dentro. “Pensé ir a probar una ventana, y se abrió fácilmente.



Entré y me llevé una horrible sorpresa, al ver a mi hijo en la sala, colgado de un mecate que seguramente él mismo lo amarró de una solera”, narró sin poder ocultar su tristeza el anciano padre.



Agregó que su hijo vivía solo, no tenía mujer a cargo, ni se le conocía ningún problema emocional; lo único que el joven enfrentaba era un persistente insomnio, el que lo mantenía deprimido, aunque su papá no imaginó que tomaría esa terrible decisión.



La Policía Nacional, al ser informada de lo ocurrido envió una guardia operativa al lugar de los hechos para investigar si hubo mano criminal en la muerte de William. Los comerciantes del mercado de El Rama lo recordarán siempre, pues era muy conocido, ya que brindaba dentro de este local el servicio de reparación de calzado.



Un expendio de drogas menos en Las Minas

Moisés Centeno / LAS MINAS, RAAN

Una porción de droga compuesta de 113 piedras de crack, valoradas en 2 mil 260 córdobas, y una persona detenida fue el resultado de un operativo antinarcóticos efectuado por agentes policiales el fin de semana último en la ciudad de Rosita, Región Autónoma del Atlántico Norte.



El operativo policial, al mando del jefe de la Policía de Rosita, teniente José Alex Chacón Mora, fue ejecutado en tres expendios de drogas, pero sólo en uno de ellos encontraron la evidencia.



Por esa razón tienen detenida a Cristina Picado Cruz, de 28 años, porque los agentes aseguran que en su vivienda, en el barrio “Ana María”, se encontraron las 113 piedras de crack, dos celulares sin facturas, 420 córdobas y tres dólares, informó el teniente Chacón.



El jefe policial detalló que la droga fue encontrada detrás de una pared de doble forro del aposento de la señalada, que no opuso ninguna resistencia al momento de su detención. La señalada alega que la droga le fue puesta “para perjudicarla”.



En Rosita existen más de 30 expendios de drogas, similar cantidad hay en Bonanza, pero en Siuna se calcula que se duplica esta cifra, sin incluir a los “pucheros” en las calles.



La Policía en Las Minas promete continuar ejecutando los operativos antidrogas, para poner a los responsables a la orden de la justicia.



“Barrida” en casa ajena

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

Seis mil córdobas en electrodomésticos, trastos de cocina, dinero en efectivo y otros objetos de valor se llevaron los elementos identificados con el alias de “Pecho de Bronce” y “El Pinto”, de la casa de Zeneydy Tatiana Álvarez Hurtado, de 21 años, ubicada en el Reparto Mitch, de Juigalpa.



Según la denunciante, ella salió de su casa a realizar unos mandados, y en ese momento los sujetos mencionados aprovecharon para forzar la cerradura de la puerta principal, luego ingresaron y levantaron todo lo que encontraron a su paso. “Pecho de Bronce” y “El Pinto” cargaron con un televisor, un DVD, trastos de cocina, doscientos córdobas que estaban encima de una mesa y otros objetos de valor que no detalló en su denuncia interpuesta ante un instructor de Auxilio Judicial.



La joven señora, al llegar a su vivienda, observó cuando la pareja de delincuentes abandonaba la escena del robo cargando en un saco todas sus pertenencias. En ese momento trató de frustrar la acción, solicitando la ayuda a sus vecinos: “Me roban, allá van ‘Pecho de Bronce’ y ‘El Pinto’ con todas mis cosas”, gritaba, pero sus llamados no evitaron la fuga de los antisociales.



Al conocer la nueva hazaña de “Pecho de Bronce” y su compinche, una patrulla policial recorrió el Reparto Mitch y sectores aledaños, sin lograr la detención de los sujetos que siembran el terror en la zona.



Abigeato preocupa a autoridades

Yelba Tablada / JUIGALPA, CHONTALES

El abigeato es uno de los delitos de mayor ocurrencia en Chontales, y genera grandes pérdidas económicas al sector ganadero, por lo que dentro de los planes de seguridad de la Policía Nacional es una prioridad para hacerle frente, sin embargo, los resultados alcanzados son muy incipientes.



Los mandos de la Policía de Chontales han diseñado la aplicación de planes concretos y operativos mensuales entre los municipios que presentan las estadísticas más altas en este delito, pero el robo y el sacrificio de semovientes no se detiene y a diario se registran de dos a tres hechos en el departamento.



El comisionado José Ramón Calderón Mena, segundo jefe de la Policía en este departamento, informó que recientemente ejecutaron un operativo contra el abigeato en las comunidades de Acoyapa, con la participación directa de treinta efectivos que lograron la incautación de ganado robado y la captura de algunos sujetos que se dedican a esta actividad delincuencial.



Reconoció el jefe policial que el abigeato tiene presencia en los once municipios de Chontales, pero el más afectado es Acoyapa, le sigue Juigalpa y en la tercera posición se ubica Villa Sandino. Calderón Mena explicó que los abigeos aplican diferentes modalidades.



Las más comunes son el sacrificio y el arreo, pero hay otros que operan en desplazamiento aprovechando las condiciones que les presta el territorio, al colindar con los departamentos de Zelaya Central y Río San Juan, hacia donde trasladan el ganado robado.



El año pasado la Policía registró el robo de mil 525 semovientes, además, a través del trabajo de rutina lograron retener 3 mil 63 cabezas de ganado por inconsistencia en la documentación e hicieron efectiva la captura de 27 personas, de las cuales apenas cuatro fueron acusadas en los juzgados correspondientes por el Ministerio Público.