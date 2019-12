Violento asalto en el “Jardín del Calzado”

Entre 9 y 10 mil dólares es el monto del botín que se llevaron cuatros sujetos que asaltaron a un cambista, ayer por la mañana.



La tranquilidad de los pocos trabajadores que empezaban a abrir sus negocios en el sector del “Jardín del Calzado”, ubicado en el populoso Mercado Oriental, se vio interrumpida por el asalto seguido de lesiones a Elvis Rayo Cornejo, de 35 años.



Los cuatro sujetos armados rodearon al cambista, quien asustado gritaba que no le despojaran del dinero, y acto seguido un impacto de bala le entró por la espalda, en el área del pulmón derecho, mismo que lo tiene en estado delicado en un hospital privado, adonde llegó trasladado por un amigo, en un taxi.



Fiscal confirma monto

Lo robado por los delincuentes, según informó Germán Porta, fiscal nacional del gremio de los cambistas, podría ser entre 9 ó 10 mil dólares, entre moneda nacional y extranjera, dinero que le acababan de entregar para trabajar.



Asimismo, dijo que es la primera vez que sufren un hecho como éste, en once años de trabajar como cambistas en el sector.



“Yo llegué como una hora después de lo sucedido, pero éste --el Jardín del Calzado-- siempre ha sido un lugar seguro. Lo más probable es que lo hayan estado siguiendo”, refiere Porta.



Una testigo, que se negó a brindar su identidad por temor a represalias, manifestó que los cuatro delincuentes tenían rodeado al cambista y apuntándole con las armas.



“Yo cuando escucho que él –Elvis-- les dice ‘no no, déjenme’ los hombres le dispararon. Yo quería ayudarlo, pedía que lo auxiliaran, porque se estaba ahogando. Uno de los sujetos me apuntó a mí, porque traté de socorrerlo, lo primero era salvarle la vida, pues lo material se recupera”, aseguró la testigo.



Una ancianita que estaba sacando su venta fue golpeada con el bastón por los ladrones.



Agentes de la Cuarta Delegación de Policía realizaron un feroz operativo para tratar de dar con el paradero de los asaltantes, en varios sectores del Mercado Oriental.



Uno de los lugares allanados fue el sector conocido como el Callejón de los Jarquín, donde retuvieron a varios jóvenes para ser identificados. Familiares de los retenidos protestaron a los policías, ya que aseguraban que las personas que se llevaban a la delegación no tenían nada que ver con lo ocurrido.



Por su parte, el capitán Wilfredo Valdivia, jefe de Información y Análisis de la Cuarta Delegación, dijo que los testigos no identificaron a ninguno de los que estaban en la delegación policial como los autores del asalto.