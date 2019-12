Sucesos departamentales Jorge Eduardo Arellano

27 Febrero 2008 |

9:32 p.m. |

Hallan sin vida a tomador consuetudinario

Lésber Quintero / SAN JUAN DEL SUR, RIVAS

Un tomador consuetudinario, originario de la comarca El Capulín, en el municipio de San Juan del Sur, fue encontrado sin vida en la casa del señor Carlos Lanzas. El infortunado, Heriberto Peña Tijerino, de 61 años, habitaba en la vivienda desde hace ocho años. La muerte de Peña Tijerino se debió al excesivo consumo de licor. Los habitantes de la zona se encargaron de darle cristiana sepultura en el cementerio de la ciudad de Rivas, pero fue la alcaldía de San Juan del Sur la que donó el ataúd. Según los pobladores de El Capulín, Peña Tijerino era originario del barrio Waspam, de Managua.



Pérdidas considerables deja incendio en vivienda

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Un poco más de 50 mil córdobas en pérdidas económicas causó un incendio en la casa de doña Juana del Carmen Rodríguez, en el barrio El Aguacate, de Jinotepe. Según los bomberos este siniestro se produjo por un corto circuito. Las llamas que se propagaron con facilidad por toda la casita arrasaron con una cama, un televisor, un equipo de sonido, ropa y utensilios para cocina. Asimismo, dañaron parte de la vivienda. Al lugar del siniestro se presentó el Cuerpo de Bomberos de Jinotepe, pero ya los vecinos habían aplacado en parte de las llamas que amenazaban con extenderse al caserío.



Desaparece universitaria rivense

Lésber Quintero / RIVAS

Una estudiante universitaria de la ciudad de Rivas fue reportada por sus familiares como desaparecida desde el pasado 28 de enero. El reporte lo hizo oficialmente a la Policía de Rivas la señora María Isabel Rivas Marín, quien identificó a la extraviada como su sobrina, Jennifer Vanegas Rivas, de 18 años. De acuerdo con la versión de Rivas Marín, su sobrina estudia el primer año de Enfermería en Managua y el 28 de enero salió a las siete y media de la mañana de su casa, ubicada en el barrio “Gaspar García Laviana”, de esta ciudad, hacia Managua, y desde ese día no saben nada de ella, aunque al comienzo pensaban que no había regresado a Rivas por algún problema en sus estudios. No obstante, la denunciante advirtió que antes de que la vieran por última vez, la desaparecida se molestó con su mamá, Claudia Rivas Marín, porque ésta le manifestó que estaba llegando muy noche de la universidad y que mejor la iba a trasladar a Rivas, por lo que sospechan que a raíz de esto la joven se “hizo humo”.



Atrapan a los que robaron a madre de comisionado

Alberto Cano / JINOTEPE, CARAZO

Dos sujetos fueron capturados por la Policía de Carazo, tras haber incursionado en la vivienda propiedad de doña Eleonora Rocha, madre del comisionado general Horacio Rocha, ubicada en la ciudad de Diriamba.



Los detenidos, Augusto Antonio Gutiérrez Mercado, alias “La Caponera”, y Franklin Javier García Jiménez, alias “Chocoyo”, fueron sorprendidos por los vecinos cuando se disponían a cargar un tanque de gas licuado, mientras por las investigaciones se determinó que habían penetrado al domicilio de la señora Rocha por la parte trasera de la casa ubicada en la salida a Managua, sobre la Carretera Panamericana.



Saquean Escuela de Agricultura

Lésber Quintero / RIVAS

Una cantidad de dinero aun no cuantificada fue sustraída de las oficinas de la subdirección administrativa de la Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería de Rivas.



El robo fue reportado a la Policía de esta ciudad por Francisco Mejía, responsable de dichas oficinas, quien detalló que el 21 de febrero, al realizar un control en el local se percató de que desconocidos habían forzado, en horas de la noche del día anterior, una ventana de las oficinas para ingresar y llevarse el dinero.