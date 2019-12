Breves judiciales Lizbeth García

27 Febrero 2008 |

9:33 p.m. |

END

“Es un sujeto peligrosísimo”

Tras un año de andar prófugo por un crimen ocurrido en 2006, Arturo Abdul Gramn quedó en prisión este martes en el Juzgado Segundo Penal de Audiencias, por la presunta coautoría del homicidio doloso de José Noel Hernández Jara, de 20 años, delito que será examinado por los miembros de un jurado de conciencia en los próximos meses. Según la acusación que la fiscal Marta Landeros presentó en el juzgado, el delito ocurrió el trece de agosto de 2006, de El Ceibo, seis cuadras al sur, en San Judas, cuando el acusado se presentó junto a otros sujetos al sitio donde la víctima estaba sentada, para provocarla, luego Janio Agustín Espinoza desenfundó un arma calibre nueve milímetros y le disparó varias veces. La víctima cayó al suelo, mientras los acompañantes de Janio, incluido Gramn, le decían: ¡“Corré, que lo pegaste”! para luego darse todos ellos a la fuga. Aún herido de muerte, Hernández se levantó del suelo y con la ayuda de unos amigos con los que había estado tomando licor se internó dentro de una casa para que no lo “remataran”, luego fue trasladado al Hospital “Antonio Lenín Fonseca”, donde pereció por hemorragia masiva intratorácica, según dictamen médico legal de Hugo España. Durante la audiencia inicial preliminar, la abogada del acusado, Reyna Morales, pidió que no admitieran la acusación ni las pruebas porque las mismas dicen que quien mató al joven fue Janio, quien está condenado a doce años de prisión por el crimen, pero además alegó que ningún testigo lo ubicaba en la escena del crimen, no obstante, la juez María Concepción Ugarte admitió la causa, el intercambio de información y pruebas y le decretó la prisión al imputado, porque la madre del infortunado, Elizabeth Jara, dijo que Gramn es “una persona sumamente peligrosa”, de la cual tiene miedo, porque así como mató a su hijo, igual podría matar a su otro vástago.



A juicio por hurto en Dicegsa

El próximo cuatro de abril los miembros de un jurado de conciencia decidirán la suerte de los conductores Mario Enrique Delgado Aguilar, de 25 años, y Elmer Cristóbal Chavarría Sánchez, de 37, y de los auxiliares de reparto, Henry Antonio Wintan, de 27 años, y Porfirio Rafael López, de 33, quienes están acusados por la presunta autoría de hurto con abuso de confianza de 194 mil córdobas propiedad de Dicegsa (Distribuidora César Guerrero S.A.) representada por Felipe Jaime Sandoval. El escrito acusatorio que la semana pasada presentó la fiscal Jeaneth Canelo explica que el hurto con abuso de confianza se dio de octubre a diciembre del año pasado, y en enero de 2008, tiempo durante el cual los acusados que trabajaban repartiendo productos comestibles en dos rutas, aparentemente, descargaban los artículos que los clientes pedían en otros lugares, y luego, para que no se notara el faltante, falsificaban la firma del encargado de recibir las devoluciones. Mientras se dilucida si los hechos acusados fueron realmente así, los acusados permanecerán bajo medidas alternas a la prisión.



Nueva fecha para homicidas de cambista

Por enésima vez se suspendió en el Juzgado Octavo de Juicio, el juicio oral y público para Guillermo Maltez Icaza, Francisco Quintero Mejía y los otros acusados por el robo con intimidación seguido de muerte contra el cambista Henry Úbeda Cruz. El fiscal Guillermo Alemán Argeñal explicó que la vista fue reprogramada para el 24 de marzo, en vista de que el pasado lunes, las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no llevaron a los juzgados a uno de los reos, pero además al otro no lo había valorado el Instituto de Medicina Legal, como lo solicitó su defensa.