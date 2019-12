Arrasador incendio

A más de 15 millones de córdobas ascienden las pérdidas de la fábrica de bicicletas Rally USA, frente al Palí de Rubenia, luego de que un incendio, aparentemente originado por un cortocircuito, arrasara el local y afectara casas aledañas.



Los esfuerzos de los bomberos parecían insuficientes debido a la proporción del siniestro, que amenazaba con destruir todo lo que estaba a su paso, y a medida que pasaban las horas sólo se notaban los hierros retorcidos de lo que fue la venta de bicicletas, propiedad de Shannon O’Reilly.



El capitán Ramón Landero, de la Dirección General de Bomberos, DGB, manifestó que como había material inflamable almacenado, se hacía más difícil el trabajo de los apagafuego, quienes, como siempre, tuvieron como principal obstáculo para realizar su labor, la falta de agua, y en esta ocasión, la falta de hidrantes cerca del lugar del siniestro.



Los pobladores aledaños, como pudieron, sacaron sus pertenencias de las casas para tratar de salvarlas, por si el incendio llegaba hasta sus viviendas. La histeria era colectiva, pues todos querían evitar que el fuego alcanzara sus bienes. Taniuska Araica, hija del dueño de la pulpería “Don Chepe”, ubicada al sur de Rally USA, manifestó que su casa fue consumida por las llamas parcialmente, y que agradecía a Dios que no hubo víctimas que lamentar.



Policía alerta



La comisionada Erlinda Castillo, jefa de la Quinta Delegación, dijo que los oficiales a su mando hicieron un cordón a la redonda, incluyendo la vía principal, para que los bomberos tuvieran acceso vehicular e hicieran su trabajo. “También acordonamos no sólo por el incendio, sino porque la gente ha sacado sus pertenencias”, aseguró la comisionada Castillo.



Asimismo, declaró que se movilizó al personal de Distrito, departamento de Patrulla y Tránsito de la “Ajax Delgado”.



Mariela Escobar no daba crédito a lo que observaba, ya que minutos antes todo era un ambiente ameno de trabajo, y luego se convirtió en un “infierno”. “Somos más de 40 trabajadores. Ahí vendemos bicicletas, motos, accesorios, reparamos… la verdad es que no puedo creer que esto esté pasando”, relató Escobar.



También cree que fue un cortocircuito el causante de la tragedia. “Hubo dos bajones de luz, escuché como una explosión en el segundo bajón y todo comenzó a arder. Los bomberos si tardaron diez minutos fue mucho, pero el problema es que ahí --Rally USA-- está construido de madera y zinc, refirió la obrera.



Pipas con agua chocan



Por la falta del vital líquido, los bomberos solicitaron ayuda a Cruz Roja Nicaragüense, que movilizó dos pipas con agua, en tanto la Alcaldía de Managua también movilizó tres pipas, y en medio de la emergencia, el conductor del camión gris, placas M 039-637, colisionó contra el camión blanco, placas 265-789, cuando estaban ayudando a sofocar el siniestro, pero no hubo pérdidas que lamentar.



Al incendio de mayor magnitud en lo que va de este año se hizo presente otra gente para colaborar, entre ellos, miembros de la Defensa Civil, 24 miembros de CRN, con dos unidades de rescate, dos ambulancias, dos pipas y cuatro de intervención. De la DGB y de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios estaban 64 apagafuegos, cinco pipas y tres carros más.



Varios bomberos fueron auxiliados por cruzrojistas, al sufrir sofocación o traumas. Mauricio Josué Malespín Morales, de 25 años, sufrió un trauma cerrado de tórax y una posible fractura de rótula. Otros que fueron atendidos son Ricardo De Trinidad Bermúdez, Harold Soza López, Ervin wMembreño, Modesto Palacios, Mercedes Gutiérrez, entre otros.



El capitán Landeros, de la DGB, dijo que las causa del incendio iban a ser investigadas por Avexis, de la Policía Nacional, por el equipo técnico de ellos. Confirmó que las pérdidas de Rally USA fueron totales, en tanto tres casas aledañas resultaron con daños parciales.