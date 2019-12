Ante el juez en tiempo récord

En tiempo récord, la Policía y la Fiscalía capturaron y acusaron, respectivamente, en el Juzgado Tercero Penal de Audiencias, a tres de los supuestos miembros de una banda que el lunes a las siete y media de la noche asaltó la Ferretería El Descuento, ubicada en Villa Reconciliación, en Managua.



La juez Ericka García admitió la acusación que el fiscal Lenín Castellón presentó en contra de Marvin Antonio Díaz, de 20 años, Denis Ortiz Ramírez, de 41, y Alejandro Fidel Suárez Díaz, de 53, por la presunta autoría de robo con intimidación y portación ilegal de armas en perjuicio de Indira Vargas, de 22 años, Ronald Augusto Mojica y el Estado Nicaragüense.



El escrito acusatorio explica que el día del atraco los tres acusados llegaron al local donde se venden materiales de construcción, a bordo de un carro Toyota Corola, blanco, rotulado como taxi pero sin placas, mientras un cuarto sujeto se quedó esperándolos dentro del vehículo.



Pistola en la cabeza

Supuestamente, Suárez entró primero, le puso una pistola en la cabeza a Mojica, lo obligó a tirarse al suelo y lo despojó de su cartera con 430 córdobas y un celular valorado en 320 dólares, mientras Ortiz intimidaba con un arma a Vargas para despojarla de su bolso con mil córdobas, tarjetas de crédito, 90 mil córdobas más y 2,000 dólares para pagar la deuda que el negocio tenía con una empresa distribuidora de cemento y otros productos.



Para acreditar los hechos, el fiscal Castellón presentó siete testigos, las dos pistolas que le ocuparon a Ortiz y a Suárez, la cartera y el celular que le habían robado a Mojica y las actas de reconocimientos que hicieron los testigos y víctimas.



El fiscal explicó que la rápida captura y posterior acusación de los presuntos asaltantes fue posible gracias a que cerca del sitio donde ocurrió el robo había un retén policial, no obstante, el cuarto asaltante logró huir con el botín, a bordo del carro blanco.



Durante la audiencia preliminar, los abogados Augusto Vallecillo y Marvin Jiménez cuestionaron la acusación diciendo que no era clara, pero además alegaron que no a todos les ocuparon armas, y por ende no debieron ser imputados los tres por portación ilegal de armas, sin embargo, la autoridad judicial no dio cabida a tales alegatos, decretó la prisión para los tres imputados y programó la inicial del juicio para el cinco de marzo a las once de la mañana.