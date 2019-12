Otro crimen en la entrada a Bonanza

LAS MINAS, RAAN

Raúl Salazar Tercero, de 27 años, fue asesinado la madrugada del lunes último, en Bonanza, Región Autónoma del Atlántico Norte, en circunstancias misteriosas, porque hasta ahora no se conocen los detalles ni hay sospechoso a la vista.



La víctima fue encontrada sin vida en la calle de la entrada al barrio “Concha Urrutia”, cerca de la discoteca “El Ranchón”, en un sector que por los múltiples crímenes acaecidos en los últimos meses y aún no esclarecidos, ha sido bautizado como la “entrada de la muerte”.



El cadáver presentaba una profunda estocada, asestada presuntamente con una bayoneta, en el costado derecho, y cuya punta le salió a un lado del ombligo, perforando el intestino, estómago y demás órganos internos del afectado, quien era originario de la ciudad de Rosita.



Como dormido

El cuerpo del infortunado fue encontrado en posición lateral y las manos colocadas juntas, como almohada, bajo la cabeza, que hacía contacto con pequeñas piedras de la calle.



Todo hace indicar que el autor o autores del espeluznante crimen le metieron las manos debajo de la cabeza, para aparentar que la persona dormía, pero el sueño eterno.



Y es que así se lo imaginaron varias personas que pasaron por el lugar y vieron en esas condiciones a la víctima, pues creyeron que había caído rendido por el exceso de licor.



El joven, que fue policía voluntario en Las Minas, según varios oficiales activos, al momento que fue asesinado vestía un grueso pantalón negro, una camiseta ploma con la leyenda al frente New York, y calzaba un par de chinelas azules.



La investigación policial indica que Salazar Tercero fue visto consumiendo licor dentro de un bar cercano a la escena del crimen y en compañía de tres supuestos amigos, los que no aparecieron ni siquiera en su velorio.