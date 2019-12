Breves judiciales Lizbeth García

28 Febrero 2008

9:16 p.m. |

Acusado por exigir prácticas sexuales “extrañas”

Un taxista de iniciales M.A.C. fue remitido a juicio oral y público este jueves, en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias, porque supuestamente le exigía a su mujer prácticas sexuales que no eran del agrado de ésta, además la golpeaba y maltrataba verbalmente, lo que provocó en la víctima lesiones graves y psicológicas. El juicio quedó programado para el siete de mayo, a las nueve de la mañana, y para mientras llega esa fecha, el acusado deberá mudarse a vivir a otra casa, tiene que firmar ficha de control de procesado dos veces a la semana y no acercarse a su mujer, no obstante, debe seguir manteniendo económicamente a sus hijos. Según la acusación que la fiscal Martha Landeros presentó en el juzgado, la víctima de iniciales Y.A.C., y su hija han sido objeto de violencia física y verbal por parte de su marido, desde que se casaron, pero también le ha tenido que aguantar infidelidades, sin embargo, la dama siempre la daba una oportunidad al hombre porque eran casados y porque tenían hijos. El ocho de abril del año pasado, la mujer no soportó que éste la ofendiera verbalmente en casa ajena y frente a sus amigas, por lo que le solicitó a uno de sus hijos que la llegara a traer, pero el acusado la despojó de su celular y lo lanzó contra el suelo, para luego continuar “con la tabaquera” hasta llegar a amenazarla si lo denunciaba.



Regresó de Costa Rica para “hospedarse” en la cárcel

Porque violentó el arresto domiciliar que el año pasado le habían impuesto, la juez Cuarto Penal de Audiencias, Martha Martínez, le decretó la prisión a Armando José Murillo, de 29 años, quien el próximo cuatro de abril tendrá que enfrentar juicio porque le propinó una cuchillada en la mejilla izquierda a su ex mujer, Geovania Lisseth López, de 31 años, porque ésta le dijo que ya no quería nada con él. El hecho ocurrió el 22 de marzo del año pasado, en la Zona Seis de Ciudad Sandino, en plena vía pública. El juicio para el hombre estaba programado inicialmente para el 12 de octubre de 2007, pero como éste se fue a Costa Rica para supuestamente trabajar y mantener a su madre enferma, fue declarado en rebeldía y apenas pisó Nicaragua otra vez, fue capturado.



Ante el juez por asalto en cyber café

El próximo siete de marzo en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias, Luis Ramón Morales, de 18 años, y Jairo Gutiérrez Martínez, de 19, sabrán cuánto tiempo deberán permanecer presos antes de que los miembros de un jurado de conciencia conozcan su caso. Los dos fueron acusados porque el 26 de febrero, al mediodía, presuntamente, llegaron junto a un tercer sujeto al cyber café de la señora Ileana del Socorro Vega, ubicado en Villa Venezuela, se sentaron en una de las computadoras como cualquier cliente, pero cinco minutos después intimidaron con un arma a la dueña, la despojaron de 600 córdobas y de dos celulares, tomaron dos juegos de vídeo Playstation, valorados en 2,800 córdobas y trancaron la puerta del local para que nadie entrara. El atraco terminó cuando los tres sujetos le pidieron a la víctima y su hijo, Rodolfo Tellería, que se acostaran en el piso mientras huían. Minutos después, Tellería persiguió junto a un policía motorizado a los hechores, dándoles alcance en el barrio Xolotlán, pero sólo arrestaron a Morales y Gutiérrez, en tanto que el tercer elemento huyó con el dinero y los juegos.



A juicio por robarle anillo a juez

El próximo 24 de abril, Julio César González Díaz, de 23 años, enfrentará juicio oral y público por haberle hurtado un anillo de graduación valorado en 2,200 córdobas al juez Quinto Local Penal, Walter William Vargas, hecho ocurrido el 14 de febrero en el Anexo a Villa Libertad. Valga decir que el acusado no le quitó del dedo el anillo de oro al juez, sino que en el momento en que éste descendió de su vehículo y dejó abierta la puerta izquierda, para ir a abrir el portón del estacionamiento de su casa, supuestamente González Díaz se escabulló dentro del automotor y sacó la joya de la guantera del mismo. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, el juez le preguntó a González Díaz qué estaba haciendo dentro de su vehículo, pero su respuesta fue la huida. Vargas persiguió a González con la ayuda de su vecino, Boris Varela, lo encontraron cerca del bar “La Chelita”, sitio donde aparentemente el señalado “se pasó el anillo por la garganta”, porque cuando le preguntaron qué había hecho con la joya, este dijo “ya lo vendí”. La juez suplente Tercero de Audiencias, Ericka García, admitió todas las pruebas que el fiscal Lenín Castellón presentó para ir a juicio y le reconfirmó todas las medidas alternas a la prisión que antes le había dictado a González, a excepción de la fianza, la que fue “rebajada” de 2,000 a 1,200 córdobas, dado que el abogado alegó que el acusado aún estaba preso porque no cuenta con muchos recursos.